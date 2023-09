Vem aí o Outback Brasilidades!

A partir de hoje (4), todas unidades da marca vão oferecer releituras brasileiras com o tempero e execução impecável do Outback

Outback…

Já imaginou se o Outback tivesse raízes brasileiras? É esse o fio condutor do Outback Brasilidades. Uma forma super criativa, gostosa e saborosa de homenagear a nossa terra com as delícias do Outback. A partir de hoje (4), todas unidades da marca vão oferecer o menu Brasilidades. Serão releituras brasileiras com o tempero e execução impecável do Outback.

Foto: Divulgação

…com toque Brasil

Dos pratos principais às sobremesas, o menu Brasilidades pretende sintetizar o que há de mais gostoso na culinária brasileira. Entre eles, o Outback Brazilian Barbecue: combinação de churrasco brasileiro com o Bold Flavour de Outback composto por dois steaks (225g ao todo), três costelas da Ribs on Barbie, duas linguiças de costela com molho barbecue, três sobreasas de frango e espeto de legumes. O cardápio completo alcança até os drinks, como o Tropical Trio: um trio de cachaças com ingredientes nacionais como jabuticaba, jambu e cachaça tradicional.

Foto: Divulgação

Se você ama café, este evento é para você

Para quem transpira o universo de café, o nome Garam Um (foto) não deve ser estranho. Eleito o melhor barista de café coado do país na Brazilian Brewers Cup Champion e 3° lugar no World Brewers Cup 2023, Garam também atua ao lado do seu irmão, Boram Um. Ambos são responsáveis pela cafeteira Um Coffee Co. Garam estará presente em um talk de peso na segunda edição do Coffee Brasília – que acontece entre os dias 7 e 10 de setembro, no Casa Park. Garam estará presente no dia 09/09 para um talk especial.

Além desse mestre cafezeiro, o CasaPark recebe mais de 30 cafeterias brasilienses na área da exposição do evento e vários baristas para palestras super agregadoras para o universo de quem ama café.

Foto: Divulgação

Falando em churrasco

Se churrasco é algo que não pode faltar em Brasília, então você precisa visitar o Na Seis – Comida de Bar, localizado na 706 Norte. Além das delícias rotineiras, o espaço também vai oferecer uma ótima churrascada de carnes nobres aos domingos. Os clientes podem degustar uma variedade de cortes suculentos, preparados com maestria. Os destaques incluem o bife de chorizo (R$ 115), a picanha (R$ 149), a costela (R$ 99)(foto), o cupim (R$ 99), a carne de sol (R$ 119), linguiça de formiga (R$ 69) e a clássica linguiça toscana (R$ 59). Cada porção é generosa e serve de 3 a 4 pessoas, acompanhada de delicioso arroz biro biro, batata bolinha e vinagrete. “O Na Seis conversa com todos os públicos, por isso sempre buscamos uma programação que todos os perfis possam se reunir para ter uma excelente experiência. E o domingo com churrasco é exatamente um dos pontos altos dessa reunião. Os visitantes irão se surpreender com o que estamos preparando”, explica Jomilton Júnior, um dos sócios da casa.

Foto: Divulgação

Tempero baiano na capital

Um dos points mais queridos do ano, o Hidden, que está próximo do fim de temporada, traz a renomada chef Nara Amaral (foto) no próximo 15 de setembro para um encontro inesquecível. A chef irá apresentar, para um grupo de 20 convidados, o menu “O que a baiana tem”, seguindo uma das melhores coisas que há na Bahia: cestinha de camarão e casquinha de castanha com a famosa farofa de Licuri. Os pratos serão harmonizados com vinhos Del Maipo que estão no cardápio da Casa. A chef também é conhecida por unir conceitos regionais e contemporâneos para suas lindas e deliciosas criações. Atualmente, Nara participa do reality show Top Chef, da TV Record.

Foto: Divulgação