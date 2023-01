Vem aí o Festival de Boteco

Mané Mercado promove o evento com variedades de petiscos, cervejas e drinks

Janeiro é aquele mês com arzinho de férias. Os assuntos giram em torno de viagens, descontração e menos compromisso com o trabalho. Um mês inteiro desejando feliz ano novo pra todo mundo, botando pra cima a expectativa de que tudo vai ser melhor e, claro, começando a entrar no climinha de carnaval. Não tem momento melhor para estrear o novo cardápio do Mané Mercado, localizado no complexo Arena BSB, recheado de petiscos, aperitivos e belisquetes. O happy hour é o momento ideal para conhecer o cardápio de boteco, com a criatividade de cada um dos chefs das 17 operações gastronômicas do complexo. .

A partir do dia 6 de janeiro,sexta-feira, o Mané Mercado recebe o Festival de Boteco, exaltando as legítimas e tradicionais comidas e bebidas dos ambientes boêmios.

Os mais de 800 lugares do complexo gastronômico receberão um happy hour, de segunda a sexta-feira, a partir das 17h, e sábados e domingos o dia todo. Serão tábuas e tira-gostos. Ainda, drinques e chopes com até 50% de desconto.

“Há quem diga que o Brasiliense não tem tempo pra aproveitar a vida e descansar. Foi a partir dessa premissa que criamos o Festival de Boteco. Queremos que as pessoas aproveitem esse começo de ano para esfriar a cabeça compartilhando comidas, bebidas e um bom papo. Relaxa, pede uma porção e come com a mão”. Comenta Renata Carvalho, curadora de gastronomia do Mané Mercado.

No Capre, as sugestões são Arancine com Queijo Parmesão (quatro bolinhos de risoto recheados com tomate e muçarela), R$28,00, e Tábua de Isca de Filet Mignon (Isca de filet mignon acompanhado com batata frita crocante e torradas da casa), R$85,00 para três pessoas.

Na Casa Baco, Especial Roda de Boteco (seis unidades de uma seleção de bolinhos da Casa Baco. Coxinha de frango com catupiry, frittatine de lasanha à bolonhesa, frittatine de berinjela à parmegiana, frittatine de carbonara, bolinho de bobó de camarão, bolinho capiau com linguiça e requeijão do sertão), R$55,00, e Torresminho Crocante (Torresmo de barriga de porco caipira), R$29,00 para duas pessoas.

O De Paulina oferece a Picada (milanesa bovina, chorizo e tortilha de batata acompanhados de torradas, chimichurri e molho da casa), R$61,00 servindo duas a três pessoas. Ainda, Tiritas de Mila (iscas de milanesa bovina acompanhadas de papas fritas finas e molho cremoso chimichurri), R$39,00 servindo duas a três pessoas.

O Ricco Burger criou o Tudo Ricco (tábua com os melhores petiscos do Ricco, com dois mini burgers de carne e frango, batata frita fininha com sal cítrico, nuggets caseiro e costelinha suína ao molho barbecue), R$79,99 para duas pessoas.

No Maré, a sugestão é o Mix Maré (10 unidades das entradinhas mais queridas do menu, como bolinho de bacalhau e coxinha de camarão acompanhados de molho chimichurri), R$45,00 para duas pessoas.

O Marzuk oferece o Mix de Mini Quibes fritos (combinação de 2 quibes com recheio tradicional, 2 quibes com recheio de arich e 2 quibes com recheio de coalhada), R$44,90, e o Mix de Mini Kaftas (mistura de Mini Kaftas, sendo 4 de carne bovina, 4 de frango e 4 de cordeiro, acompanhadas com coalhada seca ou outra pasta escolhida), R$59,80.

No Meu Galeto, Galeto Frito (Galeto crocante, batata frita com molho agridoce e maionese com ervas), R$56,00 para quatro pessoas, e Galeto Assado na Brasa (galeto assado na brasa com sal, pimenta, cominhos, laranja e alho. Acompanha maionese da casa chimichurri e pimenta da casa), R$56,00 para três pessoas.

O Superquadra criou a Supertábua (croquete de carne de panela, pipoca de costela, almôndegas na parrilla e batatas fritas picantes, servidas com uma combinação de

molhos: mostarda, aioli de sriracha, sourcream, piri-piri e american cheese), R$89,00 para quatro pessoas. Também, o Churrasquinho (versão petisco de um dos clássicos da casa: chorizo à palito com chimichurri, linguiça defumada acebolada, pão de alho, farofa da casa e vinagrete), R$69,00 para duas pessoas.

No Lima, a pedida é o Bolinho de Aipim (bolinhos de aipim com rabada apimentada), R$42,00 seis unidades.

No Tudo de Porco, as opções são Espetinhos de Almôndegas Suínas (almôndegas artesanais, feitas 100% de carne suína sem adição de farinha ou qualquer outro ingrediente, acompanhadas de aïoli), R$55,00 para três pessoas, e o Schnitzel em Tiras (lombo suíno temperado, espalmado, empanado e frito, acompanhado de maionese de mostarda e pimenta), R$32,00 para três pessoas.

O Teta criou o Rosbife + Queijo Azul (rosbife com creme de queijo, porção de queijo azul curado no caramelo de cerveja e pão da casa), R$55,00 duas pessoas. Ainda, Cubinhos de Filé (cubinhos suculentos com creme de queijo azul e pão da casa), R$65,00 duas pessoas.

No Pastel Mix, as sugestões são Carne de Panela (mini pastéis de carne de panela com cebola caramelizada na garapa, bacon e queijo, acompanhados de geleia de pimenta), R$41,00 seis unidades, e Calabresa Cremosa (mini pastéis de calabresa farofa na faca, casada com cream cheese e alho poró, acompanhados de geleia de pimenta), R$38,00 seis unidades.

Na Casa Doce, Amendoim Doce (amendoim caramelizado e finalizado no forno), R$8,00 (80 gramas), e Minou Pop Bombom de Gelato (bombom de gelato recheado com sabores clássicos), R$23,00 seis unidades.

Fotos: Bruno Aguiar/Divulgação

Serviço:

Festival de Boteco

A partir do dia 6 de janeiro de 2023

Mané Mercado Vírgula

Horários do cardápio do Festival de Boteco:

Segunda a sexta, a partir das 17h

Sábado e domingo, o dia todo

Horário do happy hour com Dose Dupla:

Segunda a sexta, de 17h a 20h

Para mais informações, acompanhe: @manebrasilia