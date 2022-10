Veja opções de drinks com Gin Tônica

Dia da Gin Tônica é celebrado nesta quarta-feira (19)

Um dos destilados que virou sensação por todo o Brasil nos últimos anos é o Gin, que além de marcar presença em diversos drinques por aí, de tão popular, também embala trechos de músicas nos mais variados estilos.

A bebida foi criada em meados do século XVIII pelos soldados ingleses como um remédio para a prevenção de doenças. Com o passar do tempo, foi incorporada com coquetéis mais elaborados e ganhou até uma data especial para ser celebrada. Em 19 de outubro, é comemorado o Dia Internacional do Gin Tônica. Em Brasília, o sucesso é tão grande, que restaurantes e bares investem em receitas criativas e inusitadas.

O Fora do Eixo Lounge, no SIG, conta com mais de 15 opções com o Gin, entre autorais, releituras e clássicos, como Hit Tônica (R$ 28): gin, framboesa, limão siciliano e tônica; Coconut Gin (R$ 28): gin, limão e Red Bull Coco; e a Caipi Gin Langleys (R$ 29): tônica, laranja Bahia e abacaxi, são algumas das sugestões.

Foto: Divulgação

No Don Romano (Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras), as criações com o destilado são o South Side (R$ 25): gin,suco de limão, colheres de Xarope de açúcar, folhas de hortelã; e a tradicional Gin Tônica (R$ 23) com limão cortado em rodelas.

Já o Horta Cozinha Criativa (202 Sul) traz os saborosos Caipigin (R$ 19,90): Gin Ivy com frutas da estação; o Vinão (R$ 29,90): gin, xarope de noz moscada e gengibre com alecrim e água tônica; o Gravia (R$27,90): gin, limão e mel; o Negroni (R$ 29,90): Gin Ivy, vermute e campari; e o Junin Tropical (R$ 25,90): gin, chá mate, suco de maracujá, laranja e água tônica.

Além de uma cafeteria que aposta no uso dos óleos essenciais na gastronomia, o Mint Café Essential (402 Sul) traz uma deliciosa Gin Tônica (R$ 23) com aroma natural de limão siciliano.

Para quem for ao Blend Boucherie (413 Norte), pode se deliciar com uma Gin Tônica em diversos sabores (R$ 30), como frutas vermelhas; maçã verde; maracujá com hortelã; limão siciliano com alecrim; tangerina com mel e canela; e cereja.

