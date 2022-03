Veja onde celebrar o Dia Mundial Sem Carne

A data, que começou nos Estados Unidos faz parte de uma ação para incentivar as pessoas a consumirem menos carne

No dia 20 de março é comemorado o Dia Mundial Sem Carne. A data, que começou nos Estados Unidos e ganhou adeptos pelo mundo, incluindo o Brasil, faz parte de uma ação para incentivar as pessoas a consumirem menos carne. Em Brasília, restaurantes da cidade oferecem opções para quem vai celebrar ou mantém uma dieta sem a proteína.

No Blend Boucherie, a opção é um saboroso hambúrguer feito com três cogumelos ao molho vermelho gratinado com muçarela de búfala (R$ 72,90). O restaurante ainda conta com guarnições exclusivas, como o arroz de alho negro, fettuccine três alhos, risoto de quinoa, cuscuz à jardineira e vegetais salteados no azeite.

Já uma das opções do cardápio do Italianíssimo é Sorrentino Palermo (R$ 76,90): Recheado com creme de cogumelos, ao molho Alfredo, finalizado com pecorino; e o Cannelloni Vegani (R$ 78,90): Finas fatias de berinjela, recheado com três cogumelos e legumes ao molho napolitano com espinafre; e o Ravioli Florença (R$ 72,90): recheado com brie e geléia de damasco, ao molho de manteiga de sálvia com amêndoas.

No Bla’s, os pratos sem a proteína ficam por conta de um saboroso Nhoque frito ao molho branco, vinagrete, abobrinha, tomate confit e rabanete (R$ 45), um Risoto de cogumelos frescos (R$) e o Fettuccine ao molho funghi (R$ 45).

As sugestões do Le Parisien é o Vichyssoise (R$ 26): uma sopa de alho poró com rabanete e cenoura marinados, para entrada; e o Curry de vegetais (R$ 58) preparado com brócolis, cenoura, abobrinha, vagem, banana-da-terra e cebola cozidos em um molho de especiarias com leite de amendoim, coentro e cebolinha. Acompanha arroz de coco com castanha de caju, para o prato principal.

A Buffalo Bio vai além de uma simples churrascaria. A casa oferece uma variedade de opções para você montar o prato da forma que você quiser, incluindo diversos tipos de saladas, queijos, arroz, frios, entre outros. O público pode aproveitar o rodízio da casa, que está no valor de R$ 72,90 até o dia 19 de março.

As hamburguerias da cidade também estão inovando nos cardápios e oferecendo opções cada vez mais elaboradas e saborosas. Um exemplo é O Concorrente, que traz uma opção para lá de deliciosa. O Vegetariano (a partir de R$ 25): grão de bico empanado e no recheio vai shitake, pimentões defumados, crispy de abobrinha, alface americana, queijo muçarela, a tradicional maionese da casa e, por fim, o pão produzido artesanalmente pela casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Siga: @blendboucherie

Italianíssimo

Endereço:CLN 412 Norte, Bloco B

Telefone/Whatsapp: (61) 3964-4442

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário de Funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h; e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Instagram: @italianissimobsb

Facebook: Italianíssimo Bsb

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bla´s

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; Quarta a sábado das 19h às 21h; e Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 8h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 8h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 8h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food

Buffalo Bio

Endereço: Colônia Agrícola Samambaia Chácara 35 – Marginal da EPTG sentido Taguatinga (Frente à residência oficial do Governador)

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, almoço das 11h30 às 15h30; Jantar das 18h30 às 23h; Sábado e domingos, almoço das 11h30 às 16h; e Jantar das 18h30 às 23h

Telefone: 3397-2443 / 3397-2446

Siga no Instagram: @buffalo_bio

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda, das 17h às 21h, e de terça a domingo, das 11h30 às 21h. Delivery até às 22h.

Siga: @oconcorrente