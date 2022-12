Veja dicas de restaurantes para confraternizações

Seis locais para reunir os amigos e familiares neste fim de ano

Dezembro é época de confraternizações. Na família, no trabalho, nos grupos de amigos, todo mundo quer se reunir para relembrar as coisas boas do ano e fazer um clima bom para o 2023 que se aproxima. Para isso, escolher um bom lugar é fundamental. Aqui vão dicas de restaurantes que podem servir de casa para os grupos que querem confraternizar.

Porks Samambaia

O Porks de Samambaia lançou uma promoção de fim de ano para quem procura um lugar para realizar confraternizações. Durante todo o mês de dezembro, o grupo que tiver a partir de dez pessoas reunidas vai ganhar dez chopes pilsen.

Foto: Divulgação

Jamie Oliver Kitchen

No Venâncio Shopping, o Jamie Oliver Kitchen tem um menu com sabores especiais. Para quem busca um lanche, há o Next-level chicken burger com pão tostado, coxa de frango glaceada com mostarda cremosa, abacaxi caramelizado, salsa de tomate e picles, por R$ 38. Para compartilhar, a sugestão é o Tomahawk (R$ 250), corte de 1kg com osso assado no carvão ao ponto de escolha do cliente e servido com: abacaxi grelhado glaceado com limão e acompanha trio de molhos. Entre a carta de coquetéis, está o Jok Fashioned um drink encorpado, macio e picante com Uísque Johnnie Walker Red Label com infusão de manteiga, Uísque Johnnie Walker Double Black Label, licor de pimenta e xarope de caramelo salgado, por R$ 35.

Tomahawk do Jamie Oliver Kitchen. Foto: Divulgação

Five Sport Bar

Com decoração temática do universo dos esportes, o Five Sport Bar (DF Plaza) tem capacidade para 250 pessoas sentadas e oferece happy hour de segunda a sexta, com chope Brahma por R$ 6,90 e petiscos a partir de R$ 19,90, das 15h até às 20h, além de drinks a partir de R$ 6,90. Para compartilhar, a casa tem o Medalhão de Ouro, mini medalhões de filé mignon com bacon, acompanha batata chips e molho especial do Five, a partir de R$ 102,90. Outra opção é o Desafiante com 10 unidades de coxinhas da asa de frango empanadas, acompanhadas com molhos gorgonzola e mostarda, a partir de R$ 57,90.

Medalhão de Ouro do Five Sport Bar. Foto: Divulgação

Dudu Bar

O Dudu Bar (303 Sul) oferece serviço especial para confraternizações de fim de ano. A partir de 10 pessoas, o serviço pode se moldar à necessidade, de acordo com o formato do evento, como, por exemplo, a la carte ou volante, a quantidade de pessoas e o horário, com menu a partir de R$ 100,00 por pessoa. No restaurante comandado pelo chef Dudu Camargo, eventos a partir de 15 pessoas recebem duas garrafas de vinho para harmonizar com as delícias servidas na refeição. Quem prefere um momento ainda mais animado, a partir de 20 pessoas no evento, o restaurante oferece um brinde com um shot de bebida destilada por pessoa. Aniversariantes também são contemplados com um bolo da casa, vinho ou espumante e um mimo.

Dudu Bar. Foto: Divulgação

Don Romano

O Don Romano (Lago Sul e Asa Norte) aposta em pacotes especiais para todos os perfis. A casa oferece ofertas especiais para grupos acima de 10 pessoas com eventos de até três horas. Começando pelo rodízio de pizza sob demanda exclusivo, a partir de R$ 86 por pessoa. Se a intenção é um almoço para confraternizar, o restaurante conta com o serviço, que contempla entrada, prato principal e sobremesa, a partir de R$ 80 por pessoa. O menu é montado de acordo com os desejos dos clientes.

Drinques do Don Romano. Foto: Divulgação

Piselli Brasília

O Piselli Brasília, localizado no Iguatemi, abriga quatro espaços distintos. São eles: o lounge bar, que fica próximo ao bar; o salão principal, com vista para o jardim externo; a sala JK, projetada especialmente para comemorações, reuniões e momentos mais reservados; e o terraço Piselli, ideal do happy hour ao almoço e jantar. Quanto aos menus, são sete, entre elas os Maravilhoso I ou II, com entrada, prato principal e sobremesa, no valor de R$ 180 por pessoa; os Experiência II ou II, também com entrada, prato principal e sobremesa, no valor de R$ 210 por pessoa; o Menu Toscano, um menu degustação com entrada, primeiro, segundo prato e sobremesa, por R$ 228 por pessoa; o Menu Volante, com quatro canapés variados, primeiro, segundo prato volante e grand finale, por R$ 220; e o Happy Hour, com Stuzzichini, quatro canapés variados e grand finale, por R$ 145. Estão disponíveis ainda um pacote de bebida não alcoólica, por R$ 45 por pessoa, e outro com bebida não alcoólica mais vinho da casa ou drinques, por R$ 196 por pessoa.

