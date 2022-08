Veja 7 restaurantes para comemorar o Dia dos Pais

Menus especiais e opções de presentes são algumas das alternativas para celebrar a data em família

Neste 14 de agosto, é dia de celebrar a paternidade e comemorar o Dia dos Pais – celebrado anualmente todo segundo domingo do mês. É aquele dia para se receber uma homenagem dos filhos, de quem a gente ama e com quem compartilhamos a vida. É também uma data para reunir a família e compartilhar bons e inesquecíveis momentos. Melhor ainda se a comemoração estiver acompanhada de deliciosos sabores e uma gastronomia de qualidade.

Pensando em proporcionar momentos únicos e lembranças afetivas no domingo mais querido do mês de agosto, restaurantes da cidade prepararam menus e ofertas exclusivas para os papais. Confira!

‘A Mano

Para a ocasião, o italiano ‘A Mano, sob o comando do chef Fernando Alonso, preparou um menu especial. De entrada, duas são as opções: mil folhas de bacalhau na nata (R$ 59) e vieiras grelhadas servidas com espuma de parmesão e finalizadas com tuille nero (R$ 89). Já como prato principal, o chef separou o papardelle trufado artesanal ao funghi porccini e cubos de mignon (R$ 99) e o stinco de cordeiro ao seu próprio molho servido com taglioline de hortelã (R$ 139). Para finalizar a experiência italiana proposta pela casa, a sobremesa oferecida é a mousse al cioccolato con riduzione di lambrusco condita con amarena gialla (R$ 39).

Fazenda Churrascada Brasília

Agosto é o mês de celebrar a paternidade, e, para brindar este momento, a Fazenda Churrascada Brasília convida a todos os pais a compartilharem a comemoração com a casa. Além, claro, da comida de alta qualidade, com foco em diversos tipos e técnicas de preparo da carne, a Fazenda Churrascada Brasília vai presentear os pais, que estiverem acompanhados dos filhos, com uma caldereta (um copo) da Colorado personalizado com a logo do restaurante e com a frase “Feliz dia dos pais” – e =servida com um chopp Colorado, ao melhor estilo welcome chopp. Localizado no privilegiado Clube de Golfe, o local oferece amplos ambientes, perfeitos para reunirem toda a família.

Fuego Alma e Vino

Para celebrar o Dia dos Pais, o Fuego Alma e Vino recomenda reunir a família e compartilhar cortes especiais que a casa oferece. Entre as sugestões do chef Pepe Sotello, reconhecido como um dos maiores assadores do mundo, estão: o T. Bone, com o osso dividindo contrafilé e filé mignon (R$180 – 800g), o Prime Rib, corte da parte dianteira do contrafilé com osso (R$195 – 850g), e a Costela del Fuego, corte de costela bovina, servida alta e muito suculenta (R$189 – 800g). De acompanhamentos, os grandes destaques da casa são o arroz parrillero (R$ 28), o risoto de parmesão (R$ 44) e o clássico papatasso (R$ 29). Como toda celebração merece uma sobremesa, o Fuego Alma e Vino recomenda pedir a panqueca de doce de leite (R$ 34).

Living HNK Brasília

Para o Dia dos Pais, a ideia do Living HNK Brasília é oferecer um ambiente descolado, com uma vista imperdível do pôr do sol de Brasília e, claro, muita cerveja para comemorar. Além da tradicional bottled beer da marca e do clássico chope, outras cervejas do grupo estão disponíveis para os clientes. São elas: Baden Baden, Eisenbahn, Lagunitas e Blue Moon.

Como acompanhamento, que tal experimentar o Panini Living (R$ 22), uma porção de pão de queijo recheado com costelinha desfiada, cebola caramelizada na Heineken e queijo da canastra, e o dadinho de tapioca (R$ 19) , deliciosa mistura de queijo coalho, parmesão e tapioca, servido com geléia de pimenta?. Vale lembrar que a comemoração no Living HNK Brasília, o maior do mundo, pode ser a qualquer hora do dia.

Mezanino Gastrobar

Para o domingo mais querido de agosto, o Mezanino Gastrobar, que ocupa o rooftop da Torre de TV, está oferecendo um brinde para os pais que forem ao espaço acompanhados de seus filhos: duas cervejas Beck’s. O espaço permite uma visão privilegiada em 360º dos principais monumentos turísticos da cidade e oferece pratos de alta gastronomia inspirados nas cozinhas contemporânea, peruana, francesa e brasileira, além de também ser um point da noite na cidade, com baladas que recebem alguns dos DJs mais prestigiados do país. Quem assina o cardápio da casa, que ganhou novas opções recentemente, é a dupla de chefs Marcos Nery e Matheus Brito.

Piselli Brasília

Uma celebração com sabor italiano regada a um bom vinho. No Piselli Brasília, essa é a proposta para o Dia dos Pais. Para tornar a data ainda mais especial, na compra de uma garrafa do vinho tinto toscano Forte Ambrone (R$ 185), a segunda será cortesia e presente para os homenageados. Quando o assunto é comida para harmonizar com o presente, a casa recomenda o Risoto Montalcino (R$ 123), um risoto de parmesão com vinho tinto toscano, linguiça local e radicchio. Vale lembrar que o estoque é limitado e válido somente no domingo no almoço ou no jantar. Também não é acumulativo. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (61) 9913-7191.

Pobre Juan Brasília

Um prato que tenha como inspiração a força do dia dos pais. Dessa ideia, a chef executiva do Pobre Juan Brasília, Priscila Deus, preparou um menu especial para agradar os homenageados do dia. O menu, também pensado para ser compartilhado, tem como estrela o Grand Ancho, acompanhado de arroz à piamontese e as famosas papas souflé com sal de ervas feitas pela casa. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (61) 98316-1168.