Varanda do Sallva Bar & Ristorante, no Pontão, transmite final da Champions League com promoções especiais da Heineken, neste sábado, 29

Que tal assistir à final da Champions League 2021 com uma promoção exclusiva de cerveja e chope, ganhar brindes e ser contemplado com a bela vista do Lago Paranoá?

A partida decisiva entre Manchester City x Chelsea, que definirá o campeão da maior competição entre clubes europeus, será transmitida neste sábado, 29 de maio, às 16h, na varanda do Sallva Bar & Ristorante. E com promoções especiais da Heineken, a partir das 15h. Durante o sábado, na compra de cinco chopes ou cinco long neck Heineken, o cliente ganhará brindes exclusivos. E na compra de três baldinhos com cinco long necks Heineken cada, o cliente ganhará um box exclusivo com três tulipas Heineken Champions. Organizada pela UEFA, a final será disputada no Estádio do Dragão, no Porto, Portugal. Casa do FC Porto, é um dos mais importantes estádios portugueses e foi palco da decisão da UEFA Nations League em 2019, quando os anfitriões do torneio derrotaram os Países Baixos, tendo conquistado o título inaugural. A transmissão da partida ocorre em canal fechado. Sallva Bar & Ristorante

+55 61 3522.4352

+55 61 3522.4324

www.sallvabsb.com.br

Instagram | Facebook: SallvaBSB