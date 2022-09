Union Distillery lança whisky puro malte finalizado em barris de vinho tinto

Pure Malt Whisky Wine Cask Finish é o quinto rótulo da linha Exclusive. Bebida é vendida online

Apreciadores de whisky e consumidores em geral terão motivo mais do que suficiente para comemorar. Isso porque a septuagenária empresa gaúcha Union Distillery acaba de lançar o Pure Malt Whisky Wine Cask Finish. A bebida é elaborada a partir do produto envelhecido por 8 anos em barris de carvalho americano ex-bourbon, com finalização em barris ex-vinho. O resultado é um whisky puro malte com maior complexidade e notas vínicas. O Pure Malt Whisky Wine Cask Finish foi destilado e envelhecido na unidade da empresa em Veranópolis (RS).

O produto é o quinto rótulo da linha Exclusive, que abrange itens disponibilizados permanentemente para o público. Ele pode ser adquirido diretamente na loja da Union, na entrada do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), no site uniondistillery.com.br ou ainda através do WhatsApp (54) 9.8432.7123. O valor da garrafa é de R$ 265 e também pode ser adquirido em lojas especializadas.

No visual, o Pure Malt Whisky Wine Cask Finish apresenta um dourado intenso, com reflexos avermelhados provenientes do barril ex-vinho. As notas vínicas se sobressaem no olfato, combinadas com carvalho americano, baunilha e caramelo. O paladar também entrega sabores que remetem ao vinho tinto, doces de caramelo, chocolate, frutas desidratadas e baunilha.

O diretor-executivo da Union Distillery, Luciano Borsato, explica que o produto foi concebido a partir do Pure Malt Whisky Wine Cask Finish apresentado na linha Autograph, com tiragem restrita de 1,1 mil garrafas e já esgotada. A Autograph – espécie de linha laboratorial – é voltada para edições exclusivas, limitadas, de pequenas tiragens e elaboradas de forma única.

“No caso deste whisky, obtivemos uma ótima aceitação e, por isso, passamos a disponibilizá-lo de forma permanente a partir deste mês de setembro, em nossa linha Exclusive. Acreditamos que por ter essa complexidade de notas vínicas acaba atraindo um consumidor que procura novidades tanto no mundo do whisky”, detalha o diretor.