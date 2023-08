Uma surpresa incrível no Restaurant Week

Nesta segunda edição de 2023, mais de 130 restaurantes estão inscritos, número recorde

Na última semana, mostramos o quanto o festival gastronômico Restaurant Week tem crescido na capital brasileira. Nesta segunda edição de 2023, mais de 130 restaurantes estão inscritos, número recorde. E chegou a vez inédita do maravilhoso Piselli participar. Para o almoço, um menu especial no valor de R$ 99, e no jantar, outro menu ímpar, por R$ 139. Entrando na categoria Diamond do festival, propõe diversas delícias desde heranças italianas como pastas até doces tradicionais, como o Canolli Siciliani. Sob o comando do talentoso Juscelino Pereira (foto), este menu week é uma pérola de destaque. Vale o paladar!

Foto: Divulgação

Mais um menu de destaque

O Restaurant Week reserva ainda uma boa surpresa para os amantes da cozinha criativa. O Mezanino BRB, gastrobar que ocupa o rooftop da Torre de TV, está entre as estreias da edição, dentro da categoria Premium. Para chegar em grande estilo, a casa preparou menus distintos de almoço (R$ 79) e jantar (R$ 109), com pratos que carregam heranças da cozinha brasileira. Entre eles, o Vatapá, que acompanha arroz de coco, camarões grelhados e vinagrete de casca de limão e amendoim, opção de prato principal para o almoço. Uma opção perfeita para levar o paizão!

Foto: Divulgação

Fora do Quadrado

Dentro do Brasil, se há um local que tem crescido gastronomicamente, esse espaço é a cidade de Curitiba-PR. Com exclusividade, a coluna À Mesa pôde provar as deliciosas maçãs da famosa Mary Ann Factory Apple. Provamos a maçã verde coberta por doce de leite e chocolate belga. Conhecida por suas maçãs irreverentes, a capital paranaense é abastecida por essas delícias e se tornou uma referência turística na cidade. São vários sabores, e cada um te surpreende maravilhosamente bem. Como, por exemplo, a Apple Pie (foto): chocolate branco e farofa de açúcar e canela. Já sabe, né?! Visitou Curitiba, Mary Ann é uma parada obrigatória.

Foto: Divulgação

Ainda mais longe do Quadrado

Aos turistas da Bahia: o estado vai receber três grandes festivais de gastronomia até outubro, nas cidades de Jacobina, Eunapólis e Prado. Sendo um dos estados com maior pluralidade gastronômica do país, a Bahia recebe estes eventos para enaltecer e fomentar o turismo e a produção local (que já são imensos por conta própria). Agora em agosto, abrindo essa grande leva, acontece o ‘Festival Delícias de Jacobina: Culinária de Raiz’ em destaque, entre os dias 12 e 27 de agosto.

Foto: Divulgação

Para comer sem culpa e sem preocupação

Ultimamente, muitas pessoas têm descoberto limitações com ingredientes de comidas. Alguns encontram problemas no leite, outros no glúten, outros no açúcar… pensando nisso, Águas Claras recebe a cafeteria Passos Sem Glúten. Localizada na Rua 33 norte, da comercial Beverly Hills Plaza, a loja disponibiliza mais de 600 produtos sem glúten, lactose e alguns sem açúcar. A coluna À Mesa provou alguns quitutes maravilhosos, como o maravilhoso Morango com Mirtilos e Ninho sem lactose (foto), perfeito para um cafezinho de fim de tarde. O local também faz encomendas de bolos.

Foto: Divulgação