Refeição que cabe no bolso: Brasil 21 inaugura UaiMitex

O Complexo Brasil 21 inaugurou mais uma novidade: é o UaiMitex, uma casa de comida caseira no formato de marmita para consumo in loco ou takeout.

O UaiMitex fica no Bloco D e tem um ambiente aconchegante, capaz de acolher cerca de 13 lugares respeitando as normas de distanciamento vigentes. O UaiMitex trabalha com dois tipos de combo. O primeiro custa R$20 e dá direito a uma salada, uma marmita (proteína e guarnições) e um suco do dia. Já o segundo, salada, marmita (proteína e guarnições), suco e sobremesa, saindo por R$25.

No UaiMitex, cada dia tem uma proteína diferente: segunda-feira, Lombo Suíno; terça-feira, Cupim Assado; Quarta-feira, Parmegiana de Frango, quinta-feira, Feijoada; e sexta-feira, Estrogonofe de Frango. Caso o cliente não queira a proteína do dia, ele pode optar por outra opção ou acrescentar ovo. As guarnições são livres, variando de arroz branco ou integral, feijão carioca ou preto, omelete, verduras, legumes, farofa, macarrão etc. Sempre há três sobremesas no dia, para que o cliente escolha uma, e algumas das opções são pudim de leite, Mousse de chocolate, Manjar de coco, Mousse de maracujá, Mousse de limão e Romeu e Julieta.







Serviço:

UaiMitex

Local: SHS quadra 6 – Complexo Brasil 21, bloco D loja 72

Telefone: 61 3039-9393

Horário funcionamento: segunda a sexta das 11h30 às 14h

@complexobrasil21