Trevo Raro: Gin nacional feito com cachaça é lançado na capital federal

Criado na pandemia, a bebida, idealizada por duas brasilienses de coração e uma mineira, chegou para dar voz à brasilidade e ao empreendedorismo feminino

Já está disponível na capital uma nova opção de destilado para quem ama brindar bons momentos: o Gin Trevo Raro. Criado pelas amigas Flávia Amorim, natural de Minas Gerais, Jeane Resende e Thaís Freitas, que são paulistas, mas adotaram Brasília como cidade do coração, o Trevo Raro é um Gin London Dry, artesanal, 100% brasileiro, produzido a partir da cana-de-açúcar, em um alambique em Itaverava- MG.

A ideia para a criação do Gin surgiu na pandemia, em um cenário onde as pessoas estavam separadas pela distância física, mas precisavam se apoiar e estarem próximas, mesmo que virtualmente. Vários bate-papos e brindes virtuais, eis que surge a ideia de criar uma bebida, mas não podia ser qualquer uma! Tinha que ser algo que fizesse referência ao lema do trio: todos os momentos merecem ser brindados.

Flavia Amorim. Foto: Divulgação

Thais Freitas, Flavia Amorim e Jeane Resende. Foto: Divulgação

As amigas uniram o gosto pessoal pela bebida, o espírito empreendedor feminino e o toque de brasilidade da cachaça. Assim o Gin Trevo Raro ganhou vida, um destilado diferenciado e que traz em seu DNA o espírito, a alegria e a autenticidade brasileira.

Segundo uma das sócias da marca, Jeane Resende, o Gin Trevo Raro tem uma receita versátil e diferenciada. “A marca está entrando no mercado agora, mas tudo foi planejado há mais de um ano. Buscamos estudar e entender esse universo para chegar a um sabor diferenciado e com muita qualidade. Os ingredientes foram minuciosamente selecionados para que os drinks preparados com o Gin sejam apreciados com o máximo sabor sem roubar a cena da receita e sem desaparecer. O que geralmente acontece com as bebidas tradicionais”, explica.







Inicialmente o produto estará disponível no site https://www.gintrevoraro.com.br/ mas a empresa já tem planos para a ampliação da distribuição nos próximos meses.

Serviço: Trevo Raro

Site: https://www.gintrevoraro.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/gintrevoraro