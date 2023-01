Três restaurantes em Brasília para provar frutos do mar

Grelhado, na brasa, ao alho e óleo, com risoto… são muitos os tipos de preparos e as alternativas

omo uma capital de culinária contemporânea e universal, Brasília oferece, em seus restaurantes, uma vasta diversidade de pratos com frutos do mar. Grelhado, na brasa, ao alho e óleo… são muitos os preparos. Confira algumas alternativas para os amantes de frutos do mar:

Living HNK Brasília

Localizado na Praça Pick-Up do Aeroporto Internacional de Brasília, o Living HNK oferece duas opções: Gamberi al Formaggio (R$ 109) e o Salmão ao Pesto (R$ 76). O primeiro consiste em camarões ao alho e óleo, servidos com molho quatro queijos e gratinados com parmesão. De acompanhamento, é servido arroz branco. A segunda alternativa, o Salmão ao Pesto, é um filé de salmão grelhado regado com molho pesto, servido com arroz branco e legumes assados.

Fotos: Divulgação

Piselli Brasília

O Piselli Brasília (Shopping Iguatemi) oferece a Grigliata Mista Con Tagliolini Neri Alle Erbe (R$ 165): camarões, lulas e peixe fresco grelhados, servido com tagliolini negro ao azeite e ervas. Outra opção é o clássico Bacallá alla Siciliana (R$ 175). O prato consiste em um lombo de bacalhau com batatas, seleção de tomates sweet grape, azeitonas pretas e alcaparras salteados no azeite italiano.

Fotos: Divulgação

Pobre Juan Brasília

Inspirado nas típicas casas argentinas, o Pobre Juan Brasília ficou famoso pela parrilla. Contudo, as brancas não estão de fora do cardápio e são preparadas com a mesma excelência. As alternativas são feitas na brasa para não perder a essência do restaurante. São elas: o Pirarucu Amazônico (R$ 116), servido com farofa crocante na manteiga de garrafa, arroz de coco, purê de banana e molho de moqueca; e os Camarões na Brasa (R$ 182), grelhados com molho cítrico de limão siciliano e servido com Risoto al Nero di Seppia.