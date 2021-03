Totti Cucina com serviço de delivery e take out

Gastronomia italiana em casa. O Totti Cucina, localizado na Qi 11 do Lago Sul, deu início aos serviços de delivery e take out.

Para a opção de entrega, o restaurante atende os bairros do Lago Sul, Asa Sul, Asa Norte e Sudoeste, de terça-feira a domingo, das 12h às 23h. Os horários também são válidos para o take out. Mais informações e pedidos pelo telefone (61) 3202-7074 ou whatsapp (61) 99464-2253.

No menu, entradas como bruschettas e polentas. Massas frescas, risotos, carnes e frutos do mar entre os principais, e o o famoso Tiramisu como sobremesa. As pizzas da casa também estão entre as sugestões, de quinta-feira a domingo, a partir das 18 horas.

O menu completo pode ser acessado clicando aqui

Totti Cucina

QI 11 Bloco I Loja 40/46 – Deck Brasil, Lago Sul

Funcionamento: Terça-feira a quinta-feira, das 12h às 15h – das 19h às 23h

Sexta-feira e sábado, das 12h às 17h – das 19h às 23h

Domingo, das 12h às 17h – 19h às 23h

@totticucina