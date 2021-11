Totti celebra um ano e apresenta novo conceito

Restaurante Totti, localizado na QI 11 do Lago Sul tem novidades em seu menu e apresenta novos chefs

Uma das principais novidades gastronômicas de 2020, o italiano Totti, localizado na QI 11 do Lago Sul, celebra um ano neste mês de novembro. O restaurante aproveita a data para apresentar um novo conceito, menu reformulado e a chegada de dois novos chefs: Vitor Luiz, como chef consultor, e Rodrigo Carpaneda, no comando das caçarolas.

O final do ano de 2021 também marca a chegada de André Sampaio, e toda a sua expertise de anos no ramo gastronômico, como diretor operacional do restaurante.

No menu de Entradas, destacam-se o Arancini Carbonara (três unidades de arancini com queijo, bacon e aioli de pimenta de cheiro); Lasagne Fritti (três unidades de croquete de lasagna com geléia de tomate); Burrata Fritti (burrata frita com passata de tomate e pesto) e Gamberoni Alla Crema (seis unidades de camarões empanados ao creme de batata baroa).

Arancini Carbonara. Foto: Sunday Slices

Lasagne Fritti. Foto: Sunday Slices

Burrata Fritti. Foto: Sunday Slices

Gamberoni Alla Crema. Foto: Sunday Slices

Entre os Principais, Ravioli di Pera com ricota; Gnocchi Al Forno (gnocchi de batata com ragu de linguiça gratinado); Spaghetti Vegetariano (spaghetti de abobrinha com cenoura, molho pomodoro, mix de cogumelos e redução de balsâmico); Risotti Barbabietola (risoto de beterraba com queijo coalho); Pesce del Giorno (peixe do dia grelhado, purê de espinafre e crosta de castanha do Pará); Polpo Alla Griglia (polvo grelhado com batata bolinha, vinagrete de caju e aioli de pimenta de cheiro); Filetto di Manzo (filé mignon em crosta de pão com risoto grana padano e redução de vinho tinto finalizado com rapadura).

Ravioli di Pera. Foto: Sunday Slices

Spaghetti Vegetariano. Foto: Sunday Slices

Polpo Alla Griglia. Foto: Sunday Slices

Filetto di Manzo. Foto: Sunday Slices

Para adoçar o paladar, Tiramisù (tiramisù desconstruído); Cannoli (cannoli de ricota com doce de leite, castanha de barú e açúcar de rapadura); Palha Italiana (palha italiana com sorvete de chocolate amargo) e Gelato (três bolas de sorvete).

Tiramisu. Foto: Sunday Slices

Com 124 lugares, a casa possui dois andares e uma área externa convidativa para um happy hour. O escritório Babel Arquitetura assina o projeto que possui, na fachada, pintura em tom claro, janelas em arco com serralheria rústica e eras. As mesas ganharam pátina branca e algumas cadeiras em palha dão ar artesanal ao ambiente. Luminárias pendentes em vidro são elementos antigos também presentes no espaço.

Serviço

Totti

QI 11 Bloco I Loja 40/46 – Deck Brasil, Lago Sul

Funcionamento: Terça-feira a quinta-feira, das 12h às 15h – das 19h à 00h

Sexta-feira a domingo, das 12h à 00h

Delivery – iFood

(61) 99273-6578 (whatsapp) e (61) 3202-7074

@totticucina