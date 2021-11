Abbraccio lança torta chocottone com gotas de chocolate e brigadeiro de licor de limão

Sobremesa Torta al Cioccolato e Limoncello fará parte do menu da rede até 25 de dezembro

O Abbraccio, rede de restaurantes inspirada no lifestyle italiano, traz uma grande novidade para o Natal deste ano. O menu ganhará uma nova sobremesa exclusiva, ideal para saborear em casa ou nos restaurantes da marca até o dia 25 de dezembro.

A Torta al Cioccolato e Limoncello (R$25,90) é uma deliciosa sobremesa de chocottone com gotas de chocolate e recheada com brigadeiro de Limoncello, famoso licor de limão. Ela possui um perfil de sabor diferenciado, que une o chocolate com um nobre e tradicional ingrediente italiano, o Limoncello, sendo perfeito para as festas e celebrações do fim do ano. Nos restaurantes Abbraccio, ela será servida acompanhada por sorvete de baunilha e cobertura de chocolate.

“Natal é tradicional por suas sobremesas especiais e, pensando nisso, lançamos a nossa que além de muito saborosa, combina muito com esta época do ano. O Limoncello, licor de limão produzido na Itália, confere um sabor diferenciado e único à nova sobremesa ao lado do chocolate, agradando todos os paladares” – comenta Marisa Palhares, gerente de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor das marcas Abbraccio, Outback e Aussie Grill.

A torta al Cioccolato e Limoncello estará disponível a partir do dia 22 de novembro e permanecerá no cardápio da rede Abbraccio até 25 de dezembro, em todas as 12 unidades físicas que oferecem serviço de entrega, localizadas em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Niterói, Brasília, e também nas operações virtuais, 100% via iFood. O valor é R$ 25,90, tanto nas unidades físicas quanto no delivery.

Os endereços dos restaurantes podem ser conferidos em https://www.abbracciorestaurante.com.br.