The Queen’s Place apresenta novidades no menu executivo

Disponível de segunda à sexta novo cardápio oferece pratos leves e tradicionalmente saborosos para serem degustados no dia a dia

Que tal aproveitar o horário de almoço durante a semana para conhecer o pedacinho britânico dentro de Brasília e ainda comer bem? O novo menu executivo do The Queen’s Place é uma ótima opção para quem busca sair da rotina e experimentar um almoço leve e saboroso.

O novo menu traz criações que não faziam parte do cardápio oficial da casa e foi pensado com o propósito de atender aos clientes que, durante a semana, estão na correria do dia a dia, mas não abrem mão de comer bem todos os dias.

O menu estará disponível de segunda à sexta, das 11h às 15h, tanto no The Queen’s Place (Asa Sul) como no The Queen’s Place Greenhouse (Lago Sul). Os comensais podem optar somente pelo prato principal (R$ 55,90), ou entrada + principal ou principal + sobremesa (R$59,90). E para aqueles que preferem uma experiência completa, a entrada + prato principal + sobremesa sai por R$ 69,90.

















O menu executivo do The Queen’s Place terá início com três opções de entradas: as clássicas Croquetas de Frango, crocantes por fora e macias por dentro; ou a Crispy Zuchini – suculentas abobrinhas empanadas com redução de vinho e purê de cenoura e ervilhas; ou as Brusquetas de Parma – preparadas com ciabatta, tiras de presunto de parma, molho pesto, tomates e manjericão frescos.

Em sequência, na etapa mais aguardada, o cliente poderá optar por um, entre os diferentes pratos principais que vão agradar todos os paladares. Muito sabor e leveza na macia e suculenta Vegan Lasagna – preparada com beringela, batata, cenoura, abobrinha e pimentão, ou o colorido e saboroso Spring Chicken – um suculento peito de frango empanado em crosta de ervas, acompanhado de risoto de creme de beterraba; e para os amantes de carne vermelha o Beef and Pasta – um medalhão de carne ao molho rosti, servido com massa salteada no alho e óleo.

Para adoçar e finalizar a refeição, o restaurante vai oferecer duas sobremesas irresistíveis. As opções são uma deliciosa fatia da novidade Double Chocolate Cake – uma perfeita combinação de massa e mousse de chocolate, com sabor delicado e doce na medida certa ou a Mini Banana Pie – uma leve massa de biscoito amanteigado com banana caramelada no creme de cheesecake e sorvete de nata para acompanhar.

Serviço – The Queen’s Place

Endereço: CLS 116 Bloco C Loja 21

Horário de funcionamento: todos os dias, de 8h às 22h

Serviço – The Queen’s Place Greenhouse

Endereço: SHIS QI 21 Loja 10 – Lago Sul

Horário de funcionamento: segunda à sexta das 8h às 21h/ sábado das 8h às 22h/domingo das 8h às 20h

https://linktr.ee/thegreenhouse.lago