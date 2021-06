Taypá celebra 11 anos com menu especial durante o mês de junho

Premiado restaurante celebra aniversário com menu exclusivo assinado pelo renomado chef Marco Espinoza

O premiado Taypá, localizado na QI 17 do Lago Sul, comemora 11 anos no mês de junho. Para celebrar a data, o restaurante comandado pelo renomado chef Marco Espinoza preparou um menu exclusivo, válido no almoço e no jantar, de 14 a 30 de junho.

Para começar, um Couvert com pães da casa e pastinhas especiais do dia. De entrada, Tiradito de Atum com molho Nikkei ou Croquete de Cupim com aioli de pimenta de cheiro. Para o principal, Tornedor na brasa ao molho de camarões e pimenta jalapenõ com cremoso de quinoa ou Ravioli de Cordeiro com cordeiro confitado e molho cremoso de laranja. De sobremesa, Trio de suspiros.

Couvert. Foto: Inove Aceleradora

Croquete de Cupim. Foto: Inove Aceleradora

Ravioli de Cordeiro. Foto: Inove Aceleradora

Tiradito de Atum. Foto: Inove Aceleradora

Tornedor. Foto: Inove Aceleradora

Trio de Suspiros. Foto: Inove Aceleradora

O menu em três etapas + couvert custa R$ 160,00 por pessoa.

Prêmios

Em 2017, 2014 e 2013, o Taypá foi considerado o melhor restaurante da capital do País pelo júri de Veja Brasília “Comer & Beber” que elegeu, também em 2014, o chef Marco Espinoza como o número um da cidade. Em 2013 e 2014, o Taypá conquistou o prêmio principal nas categorias Melhor Restaurante e Cozinha do Mundo pela revista Encontro Gastrô, que o premiou também em 2015 e 2016 como o melhor na categoria Cozinha do Mundo. Foi apontado em 2013 como um dos cinco melhores peruanos espalhados pelo mundo, segundo o jornal peruano Diario el Comercio ao lado dos restaurantes Lima London (em Londres), Chicha (Hong Kong), Picca (Los Angeles) e Tanta (Barcelona). Em 2011, foi reconhecido como o “Melhor Peruano no Brasil” pelo Governo do Peru e pela “Comer & Beber” da Veja Brasília, o melhor em duas categorias: Cozinha Contemporânea e Restaurante Revelação.

Em 2014, a casa foi eleita a 4ª melhor do Brasil e a 8ª da América do Sul, segundo as avaliações do site TripAdvisor. Em 2017, 2016 e 2015, foi um dos finalistas ao Prêmio Melhores do Ano, promovido pela publicação Prazeres da Mesa, na categoria “Restaurante do Ano – Região Centro-Oeste”. Em 2016 recebeu o selo Top Choice, concebido pelo site chinês Lián. Foi eleito, também, o 25º Melhor Restaurante Sofisticado da América do Sul, de acordo com o site TripAdvisor. Em 2019 ganhou como “Cozinha do Mundo” pela premiação Encontro Gastrô.

Sobre Marco Espinoza

O chef Marco Espinoza é referência quando se fala em gastronomia do país andino. Nascido em Lima, Peru, Espinoza mudou-se para Buenos Aires aos 19 anos, quando começou a trabalhar com sua mãe na embaixada peruana na Argentina. Logo após sua formação pelo I.A.G (Instituto Argentino de Gastronomia) tornou-se chef executivo da representação peruana na capital portenha, de onde saiu para comandar o então renomado Bardot, restaurante peruano famoso pelas paredes pink e lustres luxuosos localizado em Palermo, um dos bairros mais valorizados da capital argentina.

De lá seguiu para as principais cozinhas portenhas antes de fixar-se em Brasília para fundar o Taypá. Em 2013 fincou território no Rio de janeiro para estar também à frente do Lima Cocina Peruana (que em 2015 foi reconhecido pelo Guia Michelin Brasil com o mérito Bib Gourmand), em Botafogo, Tijuca e Niterói. O chef comanda também o El Chaco Parrilla, com endereços em São Paulo e Rio de Janeiro; o Cantón, também no Rio de Janeiro e em breve em Brasília; e o Sagrado Mar, em Brasília, ao lado dos seus sócios no Taypá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o título recebido pelo Taypá de ‘Melhor Restaurante Peruano no Brasil’ do governo do Peru, Espinoza recebeu uma medalha pelo seu talento e excelente trabalho realizado no restaurante. Foi eleito chef do ano pelo júri de Veja Brasília “Comer & Beber” em 2014 e pelo guia gastronômico Brasília Show Gastronomia 2016/2017. Também foi convidado para comandar a cozinha da Casa do Peru, nas Olímpiadas Rio 2016.

Taypá

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 3364.0403

Horário de funcionamento: De segunda à sexta para almoço (das 12hs às 15hs) e jantar

(de 19hs a 00h). Aos sábados: almoço (das 12hs às 16hs) e jantar (das 19hs à 01h). Domingos: para almoço a partir das 12hs. Fechado par jantar.

Aceita cartões: Visa/Mastercard /Amex

Tem wi-fi e acessibilidade para deficientes

www.taypa.com.br – email: [email protected]