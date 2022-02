Taypá apresenta novos drinques autorais

Premiado, o Taypá aposta em novas opções de drinques autorais com pisco e coquetelaria para celebrar a chegada de 2022

2022 chegou com novidades no premiado Taypá, localizado na QI 17 do Lago Sul. O restaurante renovou sua carta de drinques e aposta ainda mais em opções autorais e refrescantes.

Na carta de sugestões com pisco, destaque para o Amazônico (pisco, mel e chá gelado da casa), R& 35,00; La Vida (pisco, licor de cereja, xarope de morango e suco de laranja), R$ 35,00; Morado (pisco, licor de amora, xarope de amora, suco de amora, finalizado com espuma de amora e vinho do Porto), R$ 35,00.

Ainda entre as novidades, Inca (Campari, gin, suco de laranja e espumante), R$ 32,00; Gin Fizz (gin, suco de laranja, xarope simples, água com gás, limão e hortelã), R$ 32,00; Agatha (gin, carambola, licor de cassis, água com gás, macerado de tangerina e chicano de tangerina), R$ 32,00; El Gringo (Jack Daniel’s, hortelã, cranberry e água com gás), R$ 35,00; Calle 10 (vodka, angostura, Cointreau, suco de maçã e laranja Bahia), R$ 32,00.

La Vida (pisco, licor de cereja, xarope de morango e suco de laranja). Foto: Inove Aceleradora

Inca (Campari, gin, suco de laranja e espumante). Foto: Inove Aceleradora

Serviço

Taypá Sabores Del Peru

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 3364.0403Horário de funcionamento: De segunda à sexta para almoço (das 12hs às 15hs) e jantar (de 19hs a 00h). Aos sábados: almoço (das 12hs às 16hs) e jantar (das 19hs à 01h). Domingos: para almoço a partir das 12hs. Fechado par jantar.

www.taypa.com.br – email: [email protected]