Taypá celebra Dia da Independência do Peru com festival de pratos típicos

Dia 28 de julho é comemorada a Independência do Peru. Para celebrar a data, o premiado restaurante Taypá, localizado na comercial da QI 17 do Lago Sul, apresenta um festival de pratos tradicionais do país, criados pelo renomado chef Marco Espinoza. As opções estarão disponíveis dias 28 e 29, no almoço e no jantar, e no dia 30, no almoço.

Como entrada, as sugestões são Ceviche Carretillero (Peixe do dia com leite de tigre amarelo, lulas crocantes e chips), R$ 89; Causa de Pollo (Batata temperada com pimenta amarela e limão com recheio de frango desfiado e maionese), R$ 42; Anticucho de Pulpo y Camaron (espetinho de polvo e camarão na brasa, com molho de pimenta panca), R$ 79, e Batata cozida (com creme de pimenta amarela peruana, azeitona e ovos de codorna), R$ 32.

Para os principais, Aji de Gallina servido com batata cozida, R$ 79,00; Marisco com arroz ao wok temperado com shoyu e cebolinha, R$ 98,00, e Sopa Chupe de Camaron (Sopa de camarões, arroz, abóbora, ovo poche e molho de camarões), R$ 89,00.

Para adoçar o paladar, Picarones (massa de abóbora com batata doce frita com melaço de mel), R$ 29,00.

Taypá Sabores Del Peru

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 3364.0403

Horário de funcionamento: de segunda à sexta para almoço (das 12h às 15h) e jantar (de 19h a 00h); aos sábados: almoço (das 12h às 16h) e jantar (das 19h à 01h); domingos: para almoço a partir das 12h, fechado para jantar.

www.taypa.com.br – email: [email protected]