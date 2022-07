Taypá celebra 12 anos com menu especial em 12 etapas

Menu Memórias faz uma viagem ao tempo e relembra sucessos do restaurante ao longo dos anos

Um dos mais premiados restaurantes da cidade, o Taypá, localizado na QI 17 do Lago Sul, celebra seus 12 anos de sucesso de forma muito especial. A casa, comandada pelo badalado chef Marco Espinoza, terá um menu exclusivo nos dias 12, 13 e 14 de julho, no almoço e no jantar. O Menu Memórias, em 12 etapas, promove uma viagem ao tempo ao longo dos anos de história do local com pratos icônicos que fizeram parte do cardápio. O menu degustação custa R$195,00 por pessoa (sem harmonização), ou R$295,00 por pessoa (com harmonização Vinhos SA). Serviço não está incluso.

Passo 1

Ceviche de atum, melancia e goiaba (Harmonizado com Sospirolo Nature)

Passo 2

Causa com anticuchos de pulpo (Harmonizado com Sospirolo Nature)

Passo 3

Croquetas de pato Nikkei (Harmonizado com Cave Amadeu Brut Rosé)

Passo 4

Chipirones – lula relleña (Harmonizado com Cave Amadeu Brut Rosé)

Passo 5

Butifarra (Harmonizado com Pedra Cancela Rosé)

Passo 6

Sorbet de Graviola

Passo 7

Atum nikkei com purê de ervilha e tempurá de quiabo molho de Rapadura (Harmonizado com Santa Rita Secret Reserve Pinot Noir)

Passo 8

Salmon novo Andino (Harmonizado com Santa Rita Secret Reserve Pinot Noir)

Passo 9

Costillas nikkei com purê de grão-de-bico (Harmonizada com Quereu Merlot)

Passo 10

Picanha criolla com mil-folhas de batata (Harmonizado com La Consulta Malbec)

Passo 11

Cabrito braseado, creme de feijão branco, echalot glaseado e quiabo frito (Harmonizado com Chateau Bauvallon)

Passo 12

Chocolate Caliente (Harmonizado com Porto Reccua Ruby)

Fotos: Inove Aceleradora

Taypá Sabores Del Peru

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 3364.0403

Horário de funcionamento: De segunda à sexta para almoço (das 12hs às 15hs) e jantar

(de 19hs a 00h). Aos sábados: almoço (das 12hs às 16hs) e jantar (das 19hs à 01h). Domingos: para almoço a partir das 12hs. Fechado par jantar.

Aceita cartões: Visa/Mastercard /Amex

Tem wi-fi e acessibilidade para deficientes

www.taypa.com.br – email: [email protected]