Taste Brasília Festival: todos os sabores da alta gastronomia em um só lugar

O Taste Brasília é um evento que permite uma imersão gastronômica e reuniu mais de 7 mil pessoas no primeiro final de semana no Pontão do Lago Sul

Grandes restaurantes, chefs consagrados e menus deliciosos em um só lugar. Se você está em dúvida onde sair para comer e beber no próximo final de semana, o Taste Brasília Festival, maior e mais importante evento de gastronomia do país, reúne os principais chefs e restaurantes da capital no Pontão do Lago Sul. O festival gastronômico tem sua 1ª edição na cidade e já reuniu no primeiro final de semana mais de 7 mil pessoas. Quem ainda não conseguiu ir, o Taste acontece também nos dias 3 a 5 de junho, e oferece shows, DJs, aulas práticas e palestras com chefs e bartenders, além de expositores de produtos premium.

Pensado para o público disposto a uma viagem gastronômica, o Taste Brasília Festival permite uma imersão ao universo do melhor da gastronomia brasiliense em um só lugar. “A ideia é que a pessoa que vá ao evento permaneça por horas e experimente de tudo em pequenas porções acompanhadas de drinques ou um bom vinho enquanto curte o clima beira lago e música de qualidade”, explica Gustavo Oliveira, organizador do evento. Um time de 14 restaurantes e 1 bar e mais de 50 opções de drinks e pratos, distribuídos entre entradas, pratos principais e sobremesas. No local, as cozinhas dos endereços mais badalados da capital oferecem ao público alguns de seus pratos mais famosos, além de receitas criadas exclusivamente para a programação.

Estão presentes no festival o premiado mixologista Gustavo Guedes, do Southside, e os restaurantes Ouriço, Cerrado no prato – Instituto Cajuzinho, Almería e Casa Almería, Authoral, Casa Baco, Bloco C, Lago, Dom Francisco, Lagash e Leo Hamu, Le Birosque, Olivae, Sakeyo, Superquadra e Taypá, eleito um dos cinco melhores peruanos do mundo pelo jornal Diario el Comercio, do Peru, e intitulado Melhor Restaurante Peruano no Brasil’ pelo governo do Peru.

Confira o menu completo dos restaurantes:

Ouriço

Casquinha de siri, Pastel de camarão e queijo, Moquequinha de camarão e arroz de salsa, Moquequinha de peixe com banana e arroz de salsa (exclusivo), Moquequinha de banana-da-terra (exclusivo) e Cocada cremosa com sorvete de paçoca (exclusivo).

Cerrado no prato – Instituto Cajuzinho

Pão preto com gergelim kalunga e castanhas de pequi (exclusivo),

Bolo de especiarias do cerrado (exclusivo), Surubim defumado a frio (exclusivo), Pirarucu defumado a frio (exclusivo), Pesto de baru (exclusivo), Macarrones de castanha de pequi e baunilha do cerrado (exclusivo), Geleia de cajuzinho do cerrado (exclusivo), Açúcar de baunilha do cerrado (exclusivo) e Petas (biscoitos de polvilho) com pimenta-de-cheiro e gergelim kalunga (exclusivo).

Almería e Casa Almería

Bocadillo de gambas (Sanduíche de camarão, com brioche frito, picles de salsão, repolho, cebola roxa e maionese), Pulpo almería (Polvo grelhado, homus, batatas bravas, farofa croc e aioli picante), Ravioli di burrata all’aglio nero (Ravioli de burrata ao molho de alho negro artesanal), Pudim de pistacchio (Pudim de pistache, chantilly de laranja e tuile de castanhas) e o exclusivo Último suspiro (Pavlova, creme patissière de baunilha do cerrado, coulis de framboesa e morangos frescos).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Authoral

Croqueta cremosa (Recheio de ossobuco ao vinho com emulsão de leite e alho), Carne de sol artesanal sobre baião de dois cremoso (Com carne seca, paio, feijão fradinho, cheiro verde e coalho crocante), Curry thai de vegetais (Com arroz de coco tostado), e o exclusivo curry thai de camarão (Com porco, legumes, amendoim e arroz de coco tostado).

Casa Baco

Capiau (Bolinho de canjiquinha com linguiça caipira e requeijão do sertão), Margherita STG (Pizza de mozzarela de bufala, pomodori pelati, grana padano e basilico), Pamonha brulée (A pamonha do nosso jeito com aquela casquinha crocante), o exclusivo Lombo de sol (Com canjiquinha, cajuzinho do cerrado, ora-pro-nóbis e demi glace) e a exclusiva Capricciosa (Mozzarela de bufala, coração de alcachofra, presunto cozido artesanal, cogumelos, basilico e pomodoro pelati).

Bloco C e Lago (Grupo Petrarca)

Strogonoff de filet (Com arroz cremoso e batata palha caseira), Scallopine de filet ao roti (Com risoto de Grana Padano e rapadura), Bun de confit de pato (Com geleia de pimenta, tempurá de milho e maionese secreta) e o exclusivo Bolinho de chuva de cenoura (Com calda de chocolate belga).

Dom Francisco

Salada de bacalhau com feijão manteiguinha de santarém (Bacalhau desfiado, feijão manteiguinha de Santarém e vinagrete especial da casa), Denver steak e farofa de ovos (Corte do miolo do acém de Angus grelhado e farofa de ovos clássica da casa), Filé de pirarucu grelhado, molho de arubé e arroz vermelho dos kalungas (Peixe grelhado, molho feito com redução de tucupis amarelo e preto, arroz vermelho), exclusiva Galinhada do cerrado (Coxinha da asa marinada e assada ao forno acompanhada de arroz caldoso com cagaita, baru, buriti e cajuzinho do cerrado) e a exclusiva A clássica torta de castanha-do-brasil do Dom Francisco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lagash e Leo Hamu

Sanduíche de linguiça artesanal, costelinha de porco (Com barbecue de jaboticaba e batatas ao murro), Falafel (Com pão, vinagrete e molho), um exclusivo Cordeiro (Na chapa, desfiado, com arroz com aletria e batatas) e uma exclusiva Belewa (Tradicional doce de massa folhada e nozes moídas).

Le Birosque

Katsu sando de sobrepaleta (Com coleslaw de wasabi), Arroz de suã caldoso (Com couve crocante), Porchetta pururuca (Com polenta cremosa) e o exclusivo Torresmo de barriga oriental (Com gengibre, cardamomo, molho de tarê picante).

Olivae

Espaguete à carbonara “no queijo”, Bochecha de porco (Com canjiquinha e caldo de porco), Rosbife (Com queijo coalho e farinha de trindade) e o exclusivo Algodão doce de baunilha do cerrado (Com bombinha de creme de cagaita).

Sakeyo

Guioza (Massa recheada com carne de porco e vegetais), Yakisoba (Macarrão com legumes e lombo suíno), Tempurá (Clássica fritura de camarão e vegetais) e um exclusivo Yakitori (Espetinhos de frango, servidos com molho e farinha panko).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Superquadra

Maminha defumada (Com farofa crocante e sour cream), Arroz de costela, Bife de chorizo (Com farofa crocante e molho) e um exclusivo Brisket (Com salada de batata).

Taypá

Ceviche clássico (Peixe do dia, milho peruano e batata doce), Tartar de salmão apimentado (Com banana frita), Arroz chaufa de porco (Com vegetais e barriga de porco crocante), um exclusivo Cremoso de quinoa (Com ragu de cogumelos confitados) e uma exclusiva Bavaroise de graviola (Com biscoito de laranja e merengue crocante).

Southside

Drinks exclusivos: Southside Caipirinha (Cachaça, limão Taiti, açúcar baunilhado, óleo de cítricos e flor de sal), Guarani Negroni (Gin, vermute Rosso, bitter italiano e cumaru com cacau), Tupiniquim Mule (Ketel Botanical de Pêssego e Flor de Laranjeira, Redução de Seriguela com Tucupi, Limão e Espuma de cerveja ipa de produção local de Gengibre), Ariano Highball (Cachaça, limão taiti, pimenta-de-cheiro e soda artesanal de cupuaçu) e Coralina Royal (Com cordial de amora, cassis e pimenta rosa).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Taste Brasília Festival

Data: 3, 4 e 5 de junho (sextas-feiras aos domingos)

Endereço: SHIS Ql 10, Lote 1/30 Lago Sul, Pontão do Lago Sul

Horários: Sextas-feiras – 17h às 23h

Sábados – duas sessões – 12h às 23h (Taste Sunset – 18h às 23h)

Domingos – Sessões únicas – das 12h às 20h

Classificação etária: 16 anos. A entrada de menores de 16 anos somente será permitida se comprovadamente acompanhados dos responsáveis legais, que deverão permanecer no local do evento enquanto o menor estiver presente.

Mais informações: http://brasil.tastefestivals.com , @tastefestivalsbrasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingressos:

Sextas-feiras – R$ 40,00 (inteira)

Sábados – Sessões inteiras – R$ 50,00 (inteira)

Sábados – Taste Sunset – entrada a partir das 18h – R$ 40,00 (inteira)

Domingos – R$ 50,00 (inteira)

Crianças com 1 ano ou menos: entrada gratuita.

Vendas online: http://www.eventim.com.br/tastebrasiliafestival

Venda física: Loja Eventim – Brasília Shopping / Piso G2 | SCN Quadra 5, Bloco A, subsolo.