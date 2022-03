Taguatinga Shopping celebra a chegada dos famosos OutBack e Coco Bambu em 2022

Centro de compras encerrou o ano de 2021 com crescimento de 15% nas vendas e 17 novas operações

Já é fato que pouco a pouco a vida do brasiliense volta ao normal após o período pandêmico. Consequência disso é o olhar positivo do comércio para o ano de 2022. No Taguatinga Shopping, referência consolidada em vendas para a população da região Sul do DF (Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras, entre outras), o ano passado terminou com índices superiores ao período pré pandemia, com um aumento de 15% nas vendas. Este ano, o shopping celebra a chegada de grandes novidades como os restaurantes Outback e Coco Bambu, e as lojas Morena Rosa, Track Field, Nação Rubro Negra, KFC, entre outras.

“Serão sete novas lojas até julho deste ano. Foi um tempo de muitas mudanças e a renovação no leque de operações do shopping representa que passamos por isso e voltamos mais fortes, graças ao apoio de colaboradores, lojistas e dos clientes. Com todo o cuidado e responsabilidade, celebramos esta retomada da economia, pois os números felizmente já alcançaram o patamar anterior à covid-19”, afirma Marcos Atayde, superintendente do Taguatinga Shopping.

Coco Bambu e Outback

Os queridinhos do público chegam ao Taguatinga Shopping este ano, com inauguração prevista para julho. “Estamos felizes em receber operações de tamanha importância. Isso mostra que estamos prontos para crescer cada vez mais, atraindo o olhar do público. As marcas chegam com o objetivo de proporcionar experiências cada vez mais especiais aos nossos visitantes”,

completa Atayde. Para ele, este é, sem dúvida, um passo importante para o Taguatinga Shopping fortalecer a relevância gastronômica, que já conta com 43 operações de alimentação.

“Esperamos nos tornar uma referência para quem busca gastronomia de qualidade na região. A chegada dessas marcas proporcionará uma experiência completa e mais exclusiva aos consumidores, com sabores, serviços e diferenciais que só estas marcas possuem”, acrescenta Maíra Garcia, gerente de marketing do Taguatinga Shopping.

Num espaço com mais de 1.000 m², o Coco Bambu do Taguatinga Shopping também oferecerá ao público brinquedoteca e serviço de delivery. De acordo com o Sócio da Rede, Eilson Studart, serão investidos cerca de R$ 8 milhões na construção do espaço. “O Taguatinga Shopping está localizado numa região de extremo potencial e percebemos que cabe fazer a expansão na região. Clientes poderão conferir uma loja com arquitetura mais refinada e muito conforto para a família. Nosso objetivo é atender ao gosto de todos”, garante.

Já o Outback vê com bons olhos a inauguração de mais uma unidade, agora no Taguatinga Shopping. “A futura unidade no Taguatinga Shopping traz grande expectativa e animação ao time pois representa um local estratégico e de crescimento para a marca. Desde o ano passado, a marca vem expandindo seu trabalho pelo Brasil com 13 unidades inauguradas em 2021 e a geração de centenas de empregos. Este ano, com a vinda de mais restaurantes, esperamos um maior crescimento, com novos espaços para criar momentos Outback em família e entre amigos, proporcionando uma experiência completa através da comida de sabor marcante e da nossa excelência no atendimento”, pondera André Gomes, Sócio Regional CO da marca.

Serviço do Taguatinga Shopping:

