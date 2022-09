Sushi Gourmet implementa novas criações no cardápio

Há novidades diferentes para cada uma das três unidades da franquia (Asa Norte, Guará e Samambaia)

O restaurante de comida japonesa Sushi Gourmet está implementando criações inovadoras em seu cardápio. Há novidades diferentes para cada uma das três unidades da franquia.

Na unidade da Asa Norte, no almoço, os apreciadores poderão degustar o jhoy de peixe branco com molho especial e pimenta biquinho no almoço e o encapado de peixe branco acompanhado de mostarda, molho teriyaki e maionese no jantar.

No Sushi Gourmet do Guará, durante o jantar, os clientes vão conhecer o jhoy de atum com shimeji e molho oriental.

E para finalizar, em Samambaia, será oferecido, também no jantar, o gunkan de anchova defumada com camarão e shimeji finalizado com teriaki e cebolinha.

Endereços:

Asa Norte – 210 Norte Bloco B loja 7

Telefone de contato: (61) 9253 6789

Guará II – QE 15 Bloco A

Telefone de contato: (61) 9423 1912

Samambaia – Espaço Gastronômico da QR 414 (Samambaia Norte)

Telefone de contato: (61) 98130 0609