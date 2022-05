Sushi Gourmet completa 7 anos no mercado gastronômico brasiliense

O restaurante japonês começou dentro da casa do sushi man e atualmente possui quatro lojas

Surgido há mais de 1300 anos, o famoso sushi é um dos queridinhos quando o assunto é gastronomia. À moda brasileira, uma fatia fina de salmão que embala uma bolinha de arroz e tem cebolinha e cream cheese, é um exemplo nato de uma combinação que caiu no gosto e paladar dos brasileiros. Sabendo dessa paixão quase brasileira, que o Sushi Gourmet desembarcou no mercado gastronômico de Brasília. O restaurante, que está há 7 anos atendendo os brasilienses, traz a expertise de Tarin Mercadante, que acompanhou os passos do pai que gerenciou uma das primeiras casas japonesas do DF e depois foi chamado para abrir a sua. “Eu como era muito novo, comecei a ajudar na recepção, fui ser garçom até me formar em gastronomia e me tornar sushi man. Trabalhei por 7 anos nesse restaurante e resolvi abrir um delivery, e aí nasceu o Sushi Gourmet”, relembra.

O restaurante japonês começou dentro da casa do sushi man e atualmente possui quatro lojas. “Começamos em um apartamento como delivery, fomos aumentando os pedidos, até termos uma proposta para abrir no espaço gastronômico, em Samambaia”, conta Mercadante.

A proposta, segundo Tarin é ser diferente, e hoje a casa oferta dois tipos de serviços em alta: delivery e presencial (buffet). “No buffet conseguimos fazer uma proposta de o cliente experimentar cada dia uma coisa diferente”, explica. O Sushi Gourmet apresenta uma proposta gastronômica inovadora, pois todos os dias é possível degustar e apreciar criações diferenciadas.

Ao contrário de muitos empresários, o Sushi Gourmet teve um crescimento exponencial com a pandemia da Covid-19. Na pandemia, onde tudo estava fechando, resolveram abrir a loja do Guará, e logo em seguida na Asa Norte. Hoje estão no mercado com quatro lojas, incluindo delivery.

Para os amantes da comida japonesa, a casa oferece diversos combinados, como combinado Mix Gourmet, sendo a mistura dos sabores.

A casa está aberta de domingo a quinta-feira, das 18h45 às 23h e sexta-feira e sábado até às 23h30, nas unidades do Guará e Samambaia. Na Asa Norte, o restaurante abre para o almoço, de segunda à quinta-feira, das 11h45 às 15h e sexta-feira e sábado, das 15h30.

Crédito: Gustavo Alves

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço: Com 7 anos no mercado gastronômico brasiliense, Sushi Gourmet consagra sua trajetória na Capital Federal

Endereços: Asa Norte -210 Norte Bloco B loja 7

Telefone de contato: (61) 9253 6789

Guará II – QE 15 Bloco A

Telefone de contato: (61) 9423 1912

Samambaia- Espaço Gastronômico

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Telefone de contato: (61) 98130 0609