Stella Artois se junta ao Restaurante Universal em festival com promoção e menu especial de entradas

O menu conta com opções que combinam perfeitamente com a cerveja; na compra do balde com 5 Stellinhas, o consumidor leva a sexta de cortesia

Durante o mês de fevereiro a Stella Artois se junta ao Restaurante Universal em Brasília para o #FestivalArtois – uma experiência gastronômica diferenciada, com uma seleção de entradas que combinam com a cerveja e uma promoção especial. Entre as entradas de Stella Artois durante o festival estão: Carpaccio Tradicional de carne (R$76), Ceviche Peruano (R$75) e Panelinha de Pastéis de queijo (R$49). Além disso, na compra do balde com 5 Stellinhas, o consumidor leva a sexta de cortesia. “Queremos tornar todas as ocasiões especiais e para isso não é preciso de muito: estar ao lado de pessoas queridas ao redor da mesa com comidinhas gostosas e uma Stella gelada já são o suficiente para criarmos lembranças inesquecíveis”, conta Aline Gusmão, gerente regional de marketing da Ambev do Centro-Oeste. Foto: Divulgação

Foto: Divulgação Para mais informações e reservas entre em contato pelo telefone (61) 3443-2089 (Whatsapp).