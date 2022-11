Steak Bull inaugura nova unidade no Gilberto Salomão

Novo espaço ocupa o famoso ponto do BierFass

Para celebrar seis anos de atividade em Brasília, a churrascaria Steak Bull inaugurou a terceira unidade na capital, desta vez no centro comercial Gilberto Salomão (QI 5, Lago Sul). A nova filial vai ocupar a antiga dependência do saudoso Bierfass, que esteve no mesmo ponto há mais de 40 anos.

O Steak Bull Prime é inaugurado com espaço totalmente reformado. Conta com três ambientes: lounge de espera, salão para 200 pessoas e varanda voltada para a pista da QI 5. Nesta unidade, a casa aposta em um modelo diferente de serviço com petiscos, pratos a la carte individuais e compartilháveis, feijoada aos finais de semana e pizzas.

Quem está à frente da cozinha da Steak Bull Prime é o chef Frazão, que montou um cardápio em parceria com o curador enogastronômico Lino Fructuoso, seguindo uma linha de cozinha contemporânea, passeando pela gastronomia brasileira, argentina, uruguaia e italiana, desde massas frescas, pizzas, cortes de carnes especiais e frutos do mar assados na parrilla. “O chef Frazão retornou recentemente da Europa, onde ficou um mês imerso em um curso gastronômico realizado em quatro países diferentes. Aproveitando todo esse conhecimento que ele adquiriu, decidimos convidar ele para comandar nossa cozinha”, revela Roberto Oliveira, sócio do empreendimento.

Entre os pratos principais individuais a sugestão fica por conta do Chorizo (200g) na parrilla ao molho espanhol, servido com arroz prime, legumes na parrilla e farofa de ovos (R$ 79,90); Picanha (200g) na parrilha, servida com feijão tropeiro, arroz branco e molho chimichurri (R$ 79,90); Baby Beef (200g) na parrilla, servido com tagliatelle alfredo e finalizado com molho de vinho tinto (R$ 89,90); Carré de cordeiro francês (200g), servido com purê de batata, legumes na parrilla, crispy de batata-doce, finalizado com molho de vinho tinto e gremolata com hortelã (R$ 119,90); Magret de pato (200g) feito na parrilla, servido em uma cama de purê de batatas, legumes assados, molho de vinho tinto, farofa da casa, e finalizado com molho de laranja (R$ 99,90).

Serviço

Steakbull Prime

Onde: Gilberto Salomão (QI 5 – Lago Sul)

Horário de funcionamento: segunda a sábado, 11h às 23h30; domingo, 11h às 22h

Para mais informações e reservas: (61) 99972-6757