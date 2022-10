Sodiê Doces reinaugura loja em Águas Claras

Para marcar a reabertura, quem comprar uma torta ganha um cafézinho de sobremesa

A Sodiê Doces está de volta a Águas Claras. Sob novo comando, a unidade traz novidades no cardápio. Além das tradicionais tortas da marca, o novo menu traz salgados, cafés e kits de festa.

A reinauguração será na próxima quinta-feira (13). A loja fica no Edifício Splendor, na Avenida das Castanheiras. Para marcar a reabertura, quem comprar uma torta ganha um cafézinho de sobremesa. A promoção vai até o dia 30.

Com produção artesanal, ingredientes frescos e sazonais, o cardápio conta com opções de bolos tradicionais, clássicos, especiais, premium e caseiros. O público pode encontrar mais de 100 sabores disponíveis, conforme a disponibilidade e procura. Há opções de fatia ou a iguaria inteira. “Nessa volta para Águas Claras estamos trazendo delícias que o público já conhece, mas com um sabor cada vez melhor. Também estamos focados em um atendimento de alto padrão, com equipe treinada e apta para oferecer um serviço de qualidade à altura do público de Águas Claras”, explica o empresário Cláudia Capozzi.

Todas as delícias ficam disponíveis para consumo na unidade ou para levar para casa. Os pedidos também podem ser feitos por meio dos aplicativos da marca, iFood e WhatsApp. Para encomendas feitas entre 9h e 17h, a entrega ocorrerá em até uma hora depois.

Fotos: Divulgação

Sodiê Doces – Águas Claras

Endereço: Av. das Castanheiras , lotes 1.310 e 1.370. Loja 1, Ed. Real Splendor – Águas Claras

Horário de funcionamento: de domingo a sábado, das 8h às 21h

Pedidos via delivery (app Sodiê e iFood): de domingo a sábado, das 8h às 21h30

Telefone: (61) 3244-0226 e (61) 98173-9240 (WhatsApp)