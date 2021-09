Smart Collab Mani, localizado em Samambaia, lança novo cardápio

O coworking aposta em novidades, como cafés e baguetes especiais, além de sobremesas deliciosas

Há três meses, a Smart Collab Mani abriu as portas na QN 406 de Samambaia. No espaço, os clientes contam com vários serviços de manicure e pedicure, escalda pés, design de sobrancelha e depilação, além de um segundo ambiente que funciona como uma espécie de cafeteria/bar.

O espaço chama atenção pela versatilidade no cardápio. Os destaques estão para as delícias: “De Mani para Mani (R$12)”: baguete de banana com canela e queijo; “Tô de boa hoje, mas…(R$12)”: baguete de presunto e queijo com um molho de tomate temperado de ervas e “Curtindo outra vibe (R$10): baguete com tomates assados no azeite e alho.

Além das novas baguetes, o espaço também oferece a tradicional torta de frango com catupiry (R$15). Para os apaixonados por doces, duas opções: “Passei o dia pensando em você” (R$12): uma deliciosa fatia de bolo. Todo dia, um sabor diferente e o “Crush”: Waffes Mani em duas versões: Chocomani ou Melmani.







Bebidas

Para combinar, uma bebida. Que tal? São várias as opções para saborear: “Antes De Mais Nada, Quero Um Café (R$10): Chocolate, Catucaí Vermelho; “2SL do Horácio (R$20):

Frutadas, melaço de cana e catucaí Amarelo; “Família TAPERINHA (R$20): Frutas Vermelhas, frutas negras e uva; “Café das Cinco (R$20)”:

Chá Preto e Frutas Negras, Catuaí Amarelo e “Lote Sete”:

Doce de Leite, Marzipan e Chá Preto.







Além da vasta variedade de cafés, o espaço também disponibiliza chás mate, bebidas tônicas, cervejas e vinhos. A primeira opção é o : “To Só O Mate Hoje. (R$15).

Um chá́ mate saborizado de acordo com o humor do cliente (pêssego, limão, gengibre, maçã verde ou puro); “Só́ Da Italianinha” (R$15): Base De Tônica Com Saborização; Baer Mate (R$12) e Baer Matchá (R$14)

Agora se você vai voltar pra casa de transporte por aplicativo ou aquela carona amiga, a Mani oferece: Sina (R$18), Cerva Surpresa. (R$22) e os vinhos: Relva Pinot Noir (R$195); Cartola (R$195);

Niagara Rosé (R$185); Laranja Peverella (R$200) e a Taça 150ml. (R$25-30 )

Espaço Mani

Local: QN 406 conjunto F Loja 4 – Espaço Mani

Horário de funcionamento – 9h às 20h

Instagram: @mani.smartcollab