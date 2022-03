Brasília recebe novo sistema Vertuo de Nespresso com inédita tecnologia para diferentes estilos de café

Consumidores brasilienses e apreciadores de café, terão acesso a partir deste mês a exclusivo sistema que traz versatilidade de medidas, com generoso crema e diferentes tipos de café ao toque de um botão

Com a proposta de quebrar padrões na maneira de consumir o café, a Nespresso, pioneira em cafés porcionados de alta qualidade sustentável, traz o novo sistema Vertuo às Boutiques da marca em Brasília. Com exclusiva tecnologia que permite a extração de 30 variedades de cafés em até cinco tamanhos e uma crema extremamente surpreendente, o consumidor brasiliense terá acesso ao novo sistema da Nespresso que traz versatilidade de medidas e diferentes tipos de cafés ao toque de um botão

Desenvolvido com a inédita tecnologia Centrifusion™, Vertuo apresenta o que há de mais tecnológico e sustentável em termos de café em cápsulas no mundo e segue reforçando o compromisso da marca com a inovação. O novo sistema reconhece automaticamente a cápsula de café em preparação e ajusta os parâmetros de extração para criar a bebida perfeita. Após o consumo, as cápsulas da linha Vertuo, assim como o sistema original da Nespresso, podem ser descartadas em pontos de coleta da marca na cidade, na Boutiques da marca em Brasília ou através dos Correios.

A partir da novidade, consumidores terão o mais incrível no mundo dos cafés: dos tradicionais cafés espressos aos cafés longos, que permite uma extração de até 535ml, ideal para compartilhar pela manhã em momentos em que o brasileiro prefere maiores quantidades de café. — “Durante a extração, quanto mais denso e generoso o crema for, melhor! Essa deliciosa espuma protege os aromas do café, selando-os na xícara até o momento da degustação. Este é o primeiro sistema de dose única a preparar tipos diferentes de cafés em doses maiores com um crema incomparável, o melhor dos dois mundos”, afirma Mônica Lopes, Diretora de Marketing da Nespresso Brasil.

Confira abaixo algumas características que posicionam o sistema Vertuo como um dos grandes destaques em cafés para o mercado nacional:

A Vertuo Next prepara tipos diferentes de cafés em 5 medidas:

Cafare I 535 ml: 1 variedade de cafés Nespresso;

Signature | 230ml: seis variedades de cafés Nespresso;

Gran Lungo | 150ml: quatro variedades de cafés Nespresso;

Double Espresso | 80ml: três variedades de cafés Nespresso;

Espresso | 40ml: sete variedades de cafés Nespresso.

Os cafés de tamanhos versáteis se adaptam aos hábitos de consumo de cada amante de café, possibilitando a extração de uma xícara Gran Lungo pela manhã, um Espresso depois do almoço ou uma Signature a caminho da academia, todas ao toque de um botão.

Compromisso da Nespresso com a Sustentabilidade

Todas as cápsulas de cafés Nespresso, incluindo as da linha Vertuo, feitas com alumínio — um material que protege por mais tempo o frescor, a qualidade e o sabor dos cafés. A marca desenvolveu um programa de reciclagem próprio e segue empenhada em tornar essa alternativa o mais simples e conveniente possível para os clientes: hoje, por meio de parcerias com cooperativas e com os Correios, apresentamos alternativas de reciclagem para todos os consumidores brasileiros.

Além das cápsulas, a caixa da embalagem da máquina Vertuo Next está inserida em um contexto sustentável, sendo composta 99,5% de material reciclado e 100% reciclável. Para finalizar, todos os sistemas Nespresso são equipados com um modo de economia de energia e uma função de desligamento automático para minimizar o uso de energia.

O novo sistema Vertuo e seus cafés estão disponíveis nos canais oficiais da marca — nas Boutiques, no site, no aplicativo ou pelo telefone 0800 7777 737.