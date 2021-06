Jantar do Dia dos Namorados da Seleve tem menu em 6 etapas

Espaço aposta em cardápio inclusivo, sem glúten nem lácteos, assinado pelo chefe Pedro Martins. O piano de Roberto Hoffmann dará o tom da noite

A Seleve, espaço especializado em alimentos sem glúten nem lácteos, convidou o chefe Pedro Martins para assinar, com exclusividade, o menu do jantar de Dia dos Namorados da casa. Para tanto, o cozinheiro desenvolveu o “Menu em 6 Etapas”, uma deliciosa experiência gastronômica que será acompanhada pela música do pianista Roberto Hoffmann. Essa é uma oportunidade para casais que sofrem com alergias alimentares poderem comer fora de casa sem medo de passar mal, nem risco de contaminação cruzada de alimentos. As reservas são limitadas.

Só quem vive com estes problemas sabe o quão difícil é comemorar qualquer data sem medo. “É possível pensar em alta gastronomia com algumas restrições de alimentos sem perder a qualidade, o requinte, o sabor ou mesmo a afetividade envolvida na culinária”, explica o chefe Pedro Martins. Para ele, um cardápio que considere restrições alimentares, ao contrário do que muitas pessoas podem achar, pode resultar em pratos sofisticados e saborosos, mesmo sem o uso de lácteos ou glúten. “É uma forma diferente de pensar a alimentação, de maneira inclusiva, fazendo com que pessoas que tenham restrições também se sintam acolhidas”, complementa o chefe.

O menu foi dividido em 6 etapas que incluem, dois Couvert, duas Entradas, um Prato Principal à escolha do cliente e uma Sobremesa. Os couverts são Tapenade com torrada Seleve + Congumelo, pochê de ovo de codorna e cebolinha; as entradas incluem Abóbora com avelãs tostadas + camarão, serrano, requeijão probiótico de castanha de caju e vinagrete de manga; e, para o prato principal, você elenca uma opção: Filé mignon com ragu de cogumelo e mousseline de baroa ou Paella Valenciana com camarão, lula, mexilhão, frango, porco e açafrão ou Paella vegetariana com provolone de castanha de caju, tomates e pimentões assados, cogumelo paris, ervilha, cebola roxa e açafrão ou Moqueca de banana da terra com arroz de coco tostado e farofa de castanha.







































“Para finalizar e adoçar a noite uma sobremesa simples e bonita que será servida morna, com frutas da estação glaceadas, acompanhadas do sorvete de baunilha glúten free do Seleve”, detalha o chefe de cozinha, explicando que alguns dos pratos também contemplam pessoas que não comem carne. “São opções muito saborosas, pratos já conhecidos do público em geral, mas executados com muito cuidado e carinho para esse momento especial. Tenho certeza que os clientes irão apreciar as opções que vamos oferecer nesse jantar de Dia dos Namorados”, finaliza Pedro Martins.

Paulo Frias, sócio da marca em Belo Horizonte e dono da franquia em Brasília, explica que há no DF todo um público carente por gastronomia sem glúten e sem lácteos e que essa demanda é crescente. “Para nós da Seleve é um prazer e uma honra trabalhar para pessoas que buscam por saúde e bem-estar, que é a linha condutora do nosso trabalho, bem como atender uma parcela da população que não se vê incluída, por exemplo, quando estão procurando por lugares para jantar fora de casa ou ter encontros onde a comida acaba sendo o centro das atenções”, conta Paulo. “Além do jantar, também desenvolvemos toda uma linha de produtos sem glúten e sem lácteos para comemorar o Dia dos Namorados”, explica o empresário.

A linha de produtos do Dia dos Namorados Inclui:

Bolos coração de red velvet, chocolate com caramelo e cenoura com brigadeiro.

Bombom aberto de chocolate 50%, mousse de chocolate branco, caramelo e

morango fresco.

Chocolate de coração de chocolate branco recheado de red velvet e mousse de chocolate branco

Chocolate de coração recheado de red velvet e mousse de chocolate branco

Coração de chocolate branco recheado com brownie e ganache 70%.

Coração de chocolate recheado com bolo de cenoura e brigadeiro

Mais sobre a história da Seleve

A ideia da marca surgiu no ano de 2016, em Minas Gerais, mais especificamente em Belo Horizonte, com as irmãs Ana Teresa, farmacêutica, e Fernanda Porto, nutricionista. Juntas elas desenvolveram os primeiros produtos Seleve, bem como o modal de trabalho e produção, com a ideia de levar mais saúde e bem-estar para as pessoas. A linha de produção inicialmente foi desenvolvida em casa, com o atendimento dos consumidores finais e de algumas lojas. Algum tempo depois a Seleve se consolidou na capital mineira, de onde o dono da atual franquia brasiliense veio, para empreender no Distrito Federal.

Serviço

Menu em 6 Etapas – Jantar do Dia dos Namorados da Seleve

LOCAL: Seleve – Asa Norte, Quadra 702/703, Bloco H, Loja, 01

Valor: R$175 por pessoa

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 8h30 às 20h30

HORÁRIO DO JANTAR: 19h às 22h

E-COMMERCE: www.seleve.com.br

RESERVAS: 61 99932-9683