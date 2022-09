Seis pratos com banana para o Dia da Banana

Versátil, a fruta cai bem em receitas doces e salgadas

Você sabia que, neste dia 22 de setembro, quinta-feira, celebra-se o Dia Mundial da Banana? Versátil, a fruta cai bem não somente em receitas doces, mas também nas salgadas. Aqui vão seis pratos de restarurantes locais para conhecer:

O Italianíssimo (412 Norte), tem o pesce (R$ 91,90): pescada amarela grelhada e gratinada com queijo coalho em cama de banana da terra, acompanhado de nhoque ao molho Alfredo com crocante de rapadura e crispy de alho poró. A casa tem ainda a pizza dolce banana (R$56 – pequena; R$72 – grande): queijo coalho, chutney de banana, açúcar mascavo e suspiro.

O Horta Cozinha Criativa (202 Sul) oferece uma moqueca de robalo com banana: filé de robalo ao molho de moqueca com banana, servido com arroz integral e fari­nha verde especial do Horta. O prato custa R$ 54,90 em refeição de duas etapas e R$ 64,90 de três etapas.

O Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte) traz a já tradicional banoffe. Do dia 21 a 25 de setembro, a casa vai servir a sobremesa por R$ 15,90. O restaurante conta ainda com o caribeño (R$25,90): banana flambada ao rum servida com sorvete de baunilha e formiga baniwa.

No Blend Boucherie (412 Norte), a banana assada com calda de frutas amarelas é um dos destaques dos acompanhamentos disponíveis no rodízio de guarnições do restaurante.

O Mint Essential Café (402 Sul, no Espaço 365 Collab&Coffee), conta com um bolo feito com a fruta por R$ 18.

Por fim, o Don Romano (Lago Sul, Asa Norte e Águas Claras) traz a Paulinha: pizza preparada com mozzarella, banana, canela e leite condensado (R$ 56 – pequena; R$ 64 -média; R$ 82 – grande).