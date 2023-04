Santé lança Menu de Outono com três etapas

As novidades estão disponíveis nas duas unidades do restaurante, para o almoço e o jantar, até o fim da estação

O outono ganha um sabor ainda mais especial nas casas Santé 13 (413 Norte) e Santé Lago (orla da Ponte JK). Os restaurantes apresentam Menu de Outono com opções para a entrada, para o prato principal e sobremesa. As novidades estão disponíveis em ambos os endereços para o almoço e o jantar, até o fim da estação.

Para a entrada, as casas apresentam o Excalibur, espeto com camarão na manteiga de ervas e bolinho de aipim recheado com calabresa defumada e búfala sobre mousseline de beterraba (R$42).

Como opções de prato principal, é possível escolher o Pic Nic Mignon, escalope de mignon na redução de cassis e amora e ao perfume de salsa, salpicado com amêndoas, acompanhado de fettuccine ao creme de queijo com mostarda dijon servido em cestinha de parmesão (R$90) ou o Colorful Salmon, salmão sobre purê de repolho roxo ao molho especial do chef, com manga, mostarda amarela e champanhe (R$94).

Pic Nic Mignon. Foto: Ícaro Alves/Divulgação Colorful Salmon. Foto: Ícaro Alves/Divulgação

Para a sobremesa, o menu leva para a mesa a Amarula Dream, panqueca com massa de Amarula, recheada com doce de leite e morango, servido com uma bola de sorvete de creme (R$34).

Foto: Ícaro Alves/Divulgação

O menu une referências da estação em pratos quentes e com sabor marcante. Com atmosfera moderna e intimista, as casas possuem gastronomia focada em ingredientes de qualidade, em receitas que podem ser harmonizadas com a carta de vinhos, com rótulos do Brasil e da Argentina, Chile, Portugal, Espanha, França e Uruguai. Além da gastronomia, o rooftop do Santé Lago abriga uma diversificada programação musical ao longo da semana e fim de semana, ao som do melhor do pop rock, além de DJs expoentes da cidade.

Santé Lago

Setor de clubes Esportivos Sul, Trecho 2 – Orla da Ponte JK

Telefone: (61) 2099-2461

Terça, quarta e domingo: das 12h às 23h.

Quinta: das 12h à 0h

Sexta e sábado: das 12h à 1h

No Instagram: @santelago

Santé 13

CLN 413 Bloco A Loja 40

Telefone: (61) 3037-2132

Terça e quarta-feira: das 12h às 23h.

Quinta-feira: das 12h à 0h

Sexta-feira e sábado: das 12h à 1h

Domingo: das 12h às 17h

No Instagram: @sante13