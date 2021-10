Novidade gastronômica: Salvatore Loi abrirá restaurante na cidade!

Finalmente, o premiado chef italiano Salvatore Loi, um dos mais renomados chefs atuando na cena gastronômica de São Paulo, vai abrir seu restaurante em Brasília.

A gastronomia italiana ganhará um novo endereço na cidade! O restaurante do chef será na 403 sul e a inauguração está prevista para a segunda semana de novembro.

Essa não é primeira vez que Loi atua na cidade. Ele foi chef executivo do Gero na época da abertura do restaurante, quando era responsável pela cozinha do Grupo Fasano.

O restaurante, que será de comida italiana, terá um cardápio autoral e contará com alguns dos pratos que marcaram a história do chef ao longo desses 20 anos no Brasil.

Quem tornou possível a parceria foi o empresário Raul Teixeira, sócio investidor do Paris 6 e o arquiteto Luiz Felipe Melo, que também é autor do projeto do restaurante.

O chef conta que Brasília é um mercado em expansão, superaquecido. Além disso, a esposa dele, Tania, é brasiliense e a família inteira mora na cidade.