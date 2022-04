Saiba mais sobre a Feira Do Empreendedor Gastronômico que acontece de hoje a domingo (10) no Gama

Palestras sobre empreendedorismo, gastronomia e atrações musicais estão entre as atrações da feira

O setor gastronômico do Distrito Federal está sempre a todo vapor e por isso a Feira do Empreendedor Gastronômico é uma ótima oportunidade para quem trabalha nessa área. Dedicada ao empreendedorismo na gastronomia, inovação, as novas tecnologias e a sustentabilidade, a feira acontecerá entre esta sexta e domingo (08 a 10 de abril), no Estacionamento do Estádio Bezerrão, no Gama.

O evento, realizado pela Associação Cresce DF em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, contará com palestras, estandes do SEBRAE, SESI/SENAI e BRB, além de estandes de restaurantes brasilienses apresentando suas receitas. O público ainda poderá curtir atrações musicais, como DJ Aly Monteiro, Victor e Gabriel, e Integral dupla Pop Rock.

Serviço

Feira do Empreendedor Gastronômico

Data: 8 a 10 de abril

Local: Estacionamento do Estádio Bezerrão, no Gama

Horários:

Sexta-feira (08/04): das 17h às 22h

Sábado (09/04): das 10h às 22h

Domingo (10/04): das 10h às 22h

Entrada gratuita