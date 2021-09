Sagrado Mar celebra um ano e apresenta novidades em seu menu

Casa especializada em frutos do mar na brasa, sob o comando do chef Marco Espinoza, fica localizada na QI 17 do Lago Sul

Um encontro de sabores autênticos e excêntricos do oceano com o fogo. Assim é o Sagrado Mar, restaurante localizado na QI 17 do Lago Sul, capitaneado pelos mesmos empresários do premiado e vizinho Taypá: Antonio Carvalho, Ivone Carvalho e o renomado chef Marco Espinoza, criador do menu e da proposta da casa, que é unir os sabores dos frutos do mar com o calor da brasa. O resultado dessa fusão proporciona uma experiência única.

O Sagrado celebrou um ano nesta segunda-feira, dia 30, e apresentou novidades em seu menu. Além dos já consagrados pratos com frutos do mar, o restaurante agora possui novas entradas, diversas opções com carnes e pratos para compartilhar.

As novidades começam com Ostras Frescas com molhos da casa; Tartar de Palmito (opção vegetariana); Frutos do Mar Fritos (polvo, lula, camarão, manjubinhas, mexilhões com molhos da casa); Carpaccio de Polvo (com abacate, chips de alcachofra alcaparras, azeite de limão e alho); Raclette & Polvo (batata, bacon, polvo, cebola e queijo na racleteira).

Entre as aves e carnes, destaque para o Arroz de Pato (coxa de pato confitado com arroz caldoso de pato e calabresa portuguesa); Galeto na Brasa (galeto desossado na brasa com purê de batata, cogumelos e espinafre), para uma ou duas pessoas; Cordeiro Braseado (com polenta cremosa, pinholes e tomate cereja confitado), para uma ou duas pessoas; Bife a Milanesa (filé mignon com molho de queijos e cogumelos acompanhado de arroz especial da casa), para uma ou duas pessoas.

Raclette & Polvo. Foto: Inove Aceleradora

Peixe Atlântico. Foto: Inove Aceleradora

Frutos do Mar Fritos. Foto: Inove Aceleradora

Milanesa. Foto: Inove Aceleradora

Cordeiro Braseado. Foto: Inove Aceleradora

Camarão Ítalo. Foto: Inove Aceleradora

Os vegetarianos também ganharam uma criação exclusiva: o Espagueti de Pupunha com ragu de cogumelos. O prato pode ser individual ou para compartilhar entre duas pessoas.

Para adoçar o paladar, a exclusiva Banana Toffe, com creme suspiro, pão de ló e doce de leite. A sobremesa é finalizada à mesa.

O Sagrado imprime a cultura da comida de verdade, explorando ao máximo todos os aromas, texturas e formas de criar pratos únicos. O projeto de 150m², assinado pela Tune Arquitetura, acomoda até 80 pessoas, no almoço e no jantar, de terça-feira a domingo.

A carta de drinques apresenta opções autorais, como o Sagrado Martini (Gin, luxardo, absinto, cointrau, vermuth dry e curaçau blue); Sagrado Mar (gin, licor 43, aperol, xarope de toranja, xarope de cupuaçu com maracujá e água tônica); Sereia (cachaça em infusão de especiarias, cramberry, xarope de framboesa, limão e xarope de frutas vermelhas); Poseidon (Jack Daniels, xarope de framboesa, suco de uva, limão, manjericão e uva).

Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 99197-1287 (whatsapp)

Terça-feira a sábado, almoço e jantar – 12h às 15h30 e 19h às 00h. Domingo apenas almoço – 12h às 15h30

@sagradomarrestaurante