Sagrado Mar celebra Dia dos Namorados com menu especial

Premiado chef Marco Espinoza apresenta menu em sete etapas exclusivamente para o fim de semana

O dia mais romântico do ano está chegando. O Dia dos Namorados é neste sábado, 12 de junho, e o Sagrado Mar, restaurante que mistura o sabor dos frutos do mar com o calor da brasa, localizado na QI 17 do Lago Sul, terá um menu exclusivamente para a data em sete etapas. Os pratos são criações do renomado chef Marco Espinoza e estarão disponíveis no menu da casa de sexta-feira a domingo (11 a 13 de junho), durante o horário de funcionamento do local, ao valor de R$ 170,00 por pessoa. Confira:

Snacks:

1 – Petit Choux de Lagosta e avocado

2 – Shot de Camarões

Entrada:

3 – Salada de Polvo com presunto cru, espinafre. Grão de bico e lâminas de pão

4 – Lambreta Gratinada

Principais:

5 – Ravioles de siri com crocante de siri e saladinha da estação

6 – Magret de Pato na brasa, molho de laranja e rapadura com arroz meloso de calabresa

Sobremesa:

7 – Petit Gateau de doce de leite, banana flambada, sorbet de chocolate belga, molho de leite e canela















Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 3201-5156

Segunda-feira a sábado, almoço e jantar – 11h30 às 15h e 19h às 23h.

Domingo apenas almoço – 11h30 às 17h

@sagradomarrestaurante