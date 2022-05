Sagrado Mar aposta em Menu Executivo durante a semana

De e terça a sexta-feira, no almoço da casa

Sagrado Mar, o restaurante que une o frescor dos frutos do mar com o calor da brasa, comandado pelo premiado chef Marco Espinoza, está com novidades em seu almoço. A casa, localizada na QI 17 do Lago Sul, apresenta o seu Menu Executivo, de terça a sexta-feira, no horário de almoço (exceto feriados). A entrada e o prato principal saem ao valor de R$ 69,00 por pessoa.

Para as entradas, uma das três opções: Brusqueta (tomate confitado e queijo de búfala ao pesto); Snack (peixe crocante com molho da casa) ou Salada (mix de folhas e ovo mollet).

Entre os pratos principais, uma das sugestões: Peixe (grelhado com molho de limão e alcaparras com risoto de tomate); Galeto (desossado ao molho de cogumelos e batatas ao forno com ervas) ou Milanesa (milanesa de carne com coberta de bacon e cebola caramelizada, acompanhado de mil folhas de batatas).



Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 99197-1287 (whatsapp)

Terça-feira a sábado, almoço e jantar – 12h às 15h30 e 19h às 00h. Domingo apenas almoço – 12h às 15h30

@sagradomarrestaurante