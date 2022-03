Shopping promove festival “Sabores PKS”

Restaurantes, Fast Foods, Cafés e Sorveterias do ParkShopping temperam festival gastronômico do centro de compras e experiências

O mix gastronômico do ParkShopping está com um saboroso atrativo entre 21 de março e 8 de abril. É o Sabores do PKS, um festival com menus promocionais que faz salivar quem aprecia a boa gastronomia a preços convidativos.

De segunda a sexta-feira, durante todo o horário de funcionamento do shopping, Cafeterias e Sorveterias participantes oferecem um café mais sobremesa ou salgado por R$17,90. Na Praça de Alimentação, as operações engajadas oferecem um prato principal mais bebida ou sobremesa por R$28,90. Já os Restaurantes entram no Sabores do PKS com um prato principal mais bebida ou sobremesa por R$49,90.

Para participar, basta ativar o cupom promocional da marca desejada, disponível no aplicativo Multi, com download para IOS e Android. Depois, é só apresentá-lo nos restaurantes, lanchonetes, cafés e sorveterias participantes. Todos estarão identificados com a tag do festival.

Sabores PKS. Foto: Divulgação Sabores PKS. Foto: Divulgação Sabores PKS. Foto: Divulgação Sabores PKS. Foto: Divulgação

O ParkShopping traz também uma vantagem para os clientes que pagam o estacionamento pelo Multi, durante o período do festival: 50% de desconto, das 12h às 14h, de segunda a sexta-feira.

O Sabores do PKS, válido apenas para pratos selecionados e para consumo no local, amplia o conhecimento do público sobre o variado leque de opções gastronômicas do ParkShopping. Afinal, além de ser um centro de compras completo, o PKS é um centro de experiências que tem como vocação promover encontros recheados com novos sabores.

“A gastronomia propicia momentos especiais, seja em almoços ou jantares do dia-a-dia, ou em encontros regados à boa culinária com amigos ou com a família. Um festival sempre traz novas experimentações e vivências. É isso que o Sabores do PKS sugere”, observa Anna Aimée Codeço, gerente de marketing do ParkShopping.

Sabores PKS. Foto: Divulgação Sabores PKS. Foto: Divulgação Sabores PKS. Foto: Divulgação

Serviço

FESTIVAL SABORES DO PKS

Quando: entre 21 de março e 8 de abril

Categorias:

Cafeterias & Sorveterias (Café + sobremesa ou salgado = R$17,90)

Praça de Alimentação (Prato principal + bebida ou sobremesa = R$28,90)

Restaurantes (Prato principal + bebida ou sobremesa = R$49,90)

Como funciona: válido somente de segunda a sexta-feira, durante todo o horário de funcionamento do shopping, exclusivamente pelo app Multi.