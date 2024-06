Rodrigo Oliveira e Mil Confeitaria festejam junho com mil folhas de pipoca

Carolina Molena, a Calu da Mil Confeitaria, desenvolveu um vício: juntar sobremesas de chefs que admira com a próprias doçuras. Rolou com Renata Vanzetto, Lucas Corazza, Mayra Toledo e o gelataio Marcio Ohta.

Sem contar um baconzinho sobre o folhado tradicional no Sarjeta Bar e as collabs com marcas diversas. Desta vez, para as festas juninas e julinas, chamou Rodrigo Oliveira para uma criação inédita: o mil de pipoca.

De 15 de junho até o dia 31 de julho, com o chef do Mocotó a doceira apresenta uma receita que, além da crocantíssima massa folhada, conta com creme de pipoca levemente salgadinho polvilhado com farinha de canjica e incrustado com pipocas caramelizadas.

As fatias saem a R$ 18 e a versão família (com até 16 porções), a R$ 280. “Pensei em um sabor que eu mesmo ia amar”, confessou Rodrigo Oliveira, cujas memórias de São João misturam-se com as de sua família no sertão de Pernambuco.

Hoje, o cozinheiro produz suas espigas pipoqueiras orgânicas no Sítio Mulungu em São José dos Campos, no interior paulista, numa parceria com os projetos Crioulo e Cooperecê.

À experiência com a doçura, Calu somou lembranças do chef e muito aprendizado: “Foram muitos testes até acharmos a receita certa. E o nível de exigência do Rodrigo é altíssimo. A ajuda do Ale Sotero, chef de confeitaria do Mocotó, foi fundamental no processo”.

Os mil de pipocas podem ser comprados em ambas as unidades da Mil Confeitaria, no Mocotó do Tucuruvi e da Vila Leopoldina, além de estarem disponíveis pelo delivery do Mocotó a partir deste sábado.

Mil Confeitaria

R. Álvaro Rodrigues, 54, loja 7, Brooklin. Ter. a sáb., das 9h às 19h; dom., das 9h às 13h. Tel.: (11) 98403-7877

Estadão Conteúdo.