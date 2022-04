Semana Santa: confira as apostas de restaurantes do DF para a data

Pratos com pescados e frutos do mar são o grande destaque, além de sobremesas incríveis que lembram também a doçura da Páscoa

A Semana Santa e a Páscoa são momentos de reflexão, de celebrar a união e nada melhor que um almoço especial em família. Diversas casas em Brasília estão se preparando para a data, dando destaque a deliciosos pratos que já estão no cardápio ou até mesmo criando menus com receitas exclusivas! Por isso, preparamos um roteiro pra você escolher e aproveitar as festividades!

Aroma

Pensando em trazer uma experiência incrível, o chef do Aroma, Ronny Peterson, preparou um menu incrível especialmente para a data. A entrada é um tartar de avocado com salmão marinado, milho andino e esfera de burrata (R$ 69) e de prato principal, um delicioso robalo grelhado servido com mousseline de banana da terra, molho de camarões e alcaparras (R$ 119). E para a sobremesa nada melhor que um ovo de Páscoa recheado com mousse de Morango, frutas vermelhas e calda quente de chocolate (R$ 36).

O menu estará disponível do dia 13 de abril ao dia 17 de abril, domingo de Páscoa.

Robalo grelhado – Aroma

‘A Mano

Especializado em gastronomia italiana, o famoso ‘A Mano também traz indicações de pratos para o feriado. A entrada fica por conta do Crema Di Zucca (R$ 48), um creme de abóbora fresco com capeletti de queijo de cabra e trufas negras. Já no prato principal, o cliente pode escolher entre duas opções: um espaguete grano duro ao molho pomodoro com camarão, lula e lagosta (R$ 114); ou arroz italiano com banana da terra e camarões (R$ 109).

As sobremesas da casa combinam com a Páscoa, com bastante chocolate, como a Torta Mousse Di Cioccolato (R$ 33), uma torta com três camadas de mousse de chocolate ao leite, meio amargo e branco, com raspas de chocolate por cima.

SPAGUETTI AL MARI – A MANO

Piselli Brasília

Outro restaurante italiano de destaque na capital é o Piselli Brasília, que apresenta um variado leque de possibilidades e sabores de pescados para a Semana Santa. Para começar, a casa sugere o Gambero Nero (R$ 65), um camarão empanado no tempurá negro, aioli defumado e bottarga. Como prato principal, entre muitas opções, estão a Lasagne Di Baccalà (R$ 99), uma lasanha de bacalhau com brócolis e molho Alfredo e a Baccalà alla Siciliana (R$ 149), lombo de bacalhau com batatas, seleção de tomates sweet grape, azeitonas pretas e alcaparras salteadas com azeite italiano.

Para encerrar a experiência gastronômica, a pedida é o Spumone di Cioccolato (R$ 44), uma mousse de chocolate callebaut e geleia de laranja com açafrão.

Baccalà alla Siciliana – Piselli Brasília

Mezanino

Famoso point gastronômico e cultural, o Mezanino da Torre de TV também traz opções para a Semana Santa, em receitas com peixe, caranguejo e camarão. Para abrir o apetite, vale optar pelo toque oriental do Tartar de Atum com espuma de abacate e wasabi, servido com chips de banana-da-terra, teriyaki de maçã-verde, aioli e furikake (R$ 53). Outra entrada que faz sucesso na casa é o Ceviche de Peixe Branco com caju e patola de caranguejo, que acompanha chips de banana da terra (R$ 43).

Entre os principais, uma boa pedida é o Salmão Grelhado com mousseline de couve flor caramelizada, farofa de coco verde, emulsão de leite de tigre e raspas de limão tahiti (R$ 82). Quem curte um bom risoto pode escolher o Risoto de Camarão com maçã-verde, aspargos, tomate confit, furikake e raspas de limão (R$ 87). Para adoçar o paladar, uma sobremesa que tem tudo a ver com Páscoa é a Torta de Chocolate com calda quente de brigadeiro, sorvete de leite e biscuit de castanhas (R$ 27).

Salmão grelhado – Mezanino

Fazenda Churrascada Brasília

Apesar do nome, a Fazenda Churrascada Brasília também traz opções de pratos para você aproveitar a Semana e a Sexta-feira Santa. Para entrada, o cliente pode saborear um delicioso pão de alho assado no forno a lenha (R$ 28) ou a maravilhosa provoleta com tomates confitados da horta (R$ 36).

Já de pratos principais, a casa sugere dois pratos para quem procura boas opções de peixes ou frutos do mar. A primeira delas é o Filé de namorado com crosta de castanha de caju e ervas frescas (R$ 99), grelhado na parrilla e finalizado no forno a carvão. Outra sugestão que promete dar água na boca é o Polvo grelhado na parrilla, que acompanha aioli e chimichurri da casa (R$ 132). E obviamente não pode faltar um docinho, por isso, o destaque vai para o Sorvete de Chocolate (R$ 16), um gelato italiano artesanal premium, feito com creme de leite fresco e três tipos de cacau, desenvolvido exclusivamente para Fazenda Churrascada.

Filé de namorado com crosta de ervas frescas – Fazenda Churrascada Brasília

Fuego Alma e Vino

Outra casa especializada em carnes, o Fuego Alma e Vino, comandado pelo chef e parrilleiro premiado Pepe Sotelo, buscou trazer pratos pascoaes preparados na parrilla para a Semana Santa. Uma ótima escolha de entrada é o Steak de Couve-Flor (R$ 25), couve-flor assada na parrilla, gratinada com fonduta de parmesão e crocante de castanhas de caju e azeite de ervas frescas. Outra opção é o Ceviche Fuego (R$ 34): tradicional ceviche peruano com milho passado na parrilla, azeite de coentro e chips de batata doce.

Para prato principal, a casa oferece alguns pescados na parrilla: peixe do dia (R$ 85), salmão parrillero (R$ 95), polvo (R$ 189) e bacalhau (R$ 133). Para acompanhar, o cliente pode pedir a deliciosa Salada Fuego (R$ 49), com mix de folhas, shimeji passado na parrilla, tomates assados, tangerina desidratada, pipoca de arroz cateto e redução de aceto balsâmico. Para finalizar, o brownie de chocolate com geléia de frutas vermelhas e sorvete de menta (R$ 34) traz a doçura e o frescor da Páscoa.

Polvo na parrilla – Fuego Alma e Vino

Pobre Juan

Conhecido no Brasil todo pela maestria na preparação de cortes bovinos, o Pobre Juan de Brasília também elaborou uma lista de sugestões de pratos para a Semana Santa. Para a entrada, nada melhor que a salada Andina (R$ 35 a R$ 49).

A casa prepara seus pescados na parrilla também, e para o feriado, duas receitas são destaques. A primeira é o Pirarucu Amazônico (R$ 104), que é comprado diretamente de comunidades ribeirinhas da Amazônia, servido com farofa crocante na manteiga de garrafa, arroz de coco, purê de banana e molho de moqueca. O segundo prato é o Salmão Missô (R$ 108): salmão grelhado e caramelizado com missô, servido com vegetais na brasa e molho teriyaki.

Entre as sobremesas, o cliente pode escolher entre a torta de chocolate com sorvete de baunilha (R$ 29) ou a taza brownie (R$ 33), brownie com brigadeiro cremoso, calda de chocolate, sorvete de baunilha e pralinè de amêndoas.

Pirarucu Amazônico – Pobre Juan

Serviços:

Aroma

Onde: CLS 407, Bl. A, Lj 34/36 – Asa Sul

Quando: 13 a 17 de abril

Horário de funcionamento: quarta e quinta, 12h às 15h e 19h às 23h30; sexta e sábado, 12h às 16h e 19h à 00h; domingo, 12h a 16h

Reservas: (61) 99208-5392

Mais informações: @aromabrasilia

‘A Mano

Onde: CLS 411 Bl. D – Asa Sul

Horário de funcionamento: segunda a quinta, 12h às 15h e 19h à 0h; sexta a sábado, 12h às 17h e 19h à 0h; domingo, 12h às 17h.

Reservas: (61) 3245-8235

Para mais informações: @amanorestaurante

Piselli Brasília

Onde: Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Horário de funcionamento: Segunda e quinta-feira, 12h às 23h; Sexta e sábado, 12h às 0h; Domingo, 12h às 22h;

Para mais informações: (61) 99913-7191

Mezanino

Onde: Primeiro andar da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Entrada: R$ 10,00 (taxa de manutenção)

Horários da cozinha:

Terça a sexta-feira: 11h30 às 15h30, menu executivo e à la carte; 17h30 às 19h, menu de entradas; 19h às 23h, menu jantar

Sábado: 9h às 13h, menu brunch; 12h às 15h30, menu à la carte; 17h às 19h, menu entradas; 19h à 0h, menu jantar

Domingo: 9h às 13h, menu brunch; 12h às 18h, menu à la carte

Para mais informações: @meza.nino

Fazenda Churrascada Brasília

Onde: Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe)

Horário de funcionamento: Terça a quinta-feira, 12h às 23h; Sexta-feira e sábado, 12h à 0h; Domingo, 12h às 22h

Reservas: as reservas devem ser feitas exclusivamente pelo link disponibilizado no Instagram da Fazenda Churrascada Brasília ou pelo WhatsApp (61) 9 9290-2675

Fuego Alma e Vino

Onde: CLS 112, Bl. A, Lj. 03 — Asa Sul

Horário de Funcionamento: segunda à sábado, 12h às 23h30; domingo, 12h às 18h

Reservas: (61) 3245-8159

Mais informações: @fuego_almaevino

Pobre Juan

Onde: Shopping Iguatemi, Lago Norte

Horário de funcionamento: segunda a sábado, 12h às 15h e 19h à 23h; domingo, 12h às 20h

Reservas: (61) 98316-1168

Para mais informações: @restaurantepobrejuan