Restaurantes oferecem sobremesas para o Dia Mundial do Chocolate

Veja seis dicas para a data, celebrada nesta sexta-feira (7)

7 de julho é o Dia Mundial do Chocolate. Pensando na data, restaurantes do Distrito Federal oferecem sobremesas especiais. Confira a lista:

O Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte) traz a sobremesa texturas de chocolate (R$ 36,90), preparada com ganache quente, mousse de vovó gelado, nougat de amendoim, marquise de chocolate, frutas vermelhas, crumble de cacau e tuille.

O restaurante italiano Don Romano (Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras) aposta em clássicos: o petit gateau de chocolate (R$ 19), com sorvete de creme e calda quente, e o semifreddo di cioccolato (R$ 25), feito com chocolate meio amargo, creme de leite fresco, claras de ovos e chocolate ao leite com amêndoa. A casa ainda conta com a pizza Ladu Laura (R$ 82), com muçarela, chocolate, leite condensado e morango (ou banana).

Semifredo. Foto: Divulgação

As unidades do Outback Steakhouse no Distrito Federal trazem a recém-lançada Popstars Trio, três sobremesas que apresenta uma releitura inspirada nos clássicos de Outback, como o S’mores, o Choco Cinnamon Banoffee e o Brownie Thunder, mas, desta vez, em formato de trufas.

Foto: Divulgação

O Aussie Grill, marca mais nova do grupo do Outback, oferece os famosos cookies feitos à base de chocolate. Um deles é o Chef’s Cookie, com chocolate e nozes pecans. Outra opção é o KitKat Cookie, turbinado com pedaços chocolate KitKat, disponível apenas nos restaurantes de Aussie.

Foto: Divulgação

O Horta Cozinha Criativa, na 202 Sul, conta com o Cremoso de Chocolate (R$ 22,90): creme estilo mousse de chocolate com calda natural de fruta sazonal. O restaurante francês Le Parisien (103 Norte) traz a fondant au chocolat (R$39): delicioso bolinho de chocolate com centro cremoso, calda de chocolate, sablé de castanha-do-pará e sorvete de pistache.