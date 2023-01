Restaurantes oferecem open de espumante às quartas-feiras

No Le Parisien (103 Norte), na compra de qualquer prato do cardápio + R$ 39,90, o cliente tem espumante à vontade

Dois restaurantes de Brasília, Bla’s e Le Parisien, estão oferecendo open de espumante às quartas-feiras. Ambos estão localizados na Asa Norte.

No Bla’s, Cozinha de Culturas (406 Norte), a casa serve open de Brut às quartas-feiras, no valor de R$ 69,90 por pessoa. A oferta é válida das 18h às 23h. “O espumante vai bem com frutos do mar e carnes brancas, além de refrescar em dias mais quentes. Essa é uma oportunidade para o público mergulhar de vez nesse universo e harmonizar o sabor da bebida com pratos incríveis para a temporada”, conta o chef Gabriel Bla’s.

O Le Parisien (103 Norte) também investe no open de espumante, às quartas. Na compra de qualquer prato do cardápio + R$ 39,90, o cliente pode desfrutar de champanhe. “A ideia é aproximar ainda mais as pessoas desse universo e tornar o espumante cada vez mais acessível. É uma bebida leve, refrescante e que combina com diversos pratos, podendo ser consumida a qualquer hora do dia”, explica o chef Leandro Nunes.