Restaurantes do Mané Mercado criam pratos exclusivos para a Copa do Mundo

Um dos eventos mais aguardados pelos brasileiros e apaixonados por futebol está próximo. A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro e, para comemorar os jogos, o Mané Mercado lançou as Seleções do Mané, um cardápio especial disponível até o dia 18 de dezembro. Além do diferencial gastronômico, o complexo também conta com uma programação de shows nos dias de jogo do Brasil.

Os Chefs das 17 operações do Mercado criaram pratos exclusivos para o período de competição futebolística, inspirados nos países participantes.

Na Capre, o chef Ricardo Simas Coutinho criou o Tacos Del Capre, um prato inspirado no México de tacos recheados com lombo de porco, marinado em abacaxi, coentro, cebola e especiarias, servido em tortilha; e o Sanduíche de Picadinho de Filet Mignon, inspirado no Brasil, com cebola caramelizada, bacon, blend de queijo e molho da casa. Ambos por R$48.

A Casa Baco, do chef Gil Guimarães, sugere “A Brasileirinha”, uma coxinha de frango com catupiry, por R$12, e a Pizza de Pepperoni, inspirada nos Estados Unidos, R$37 a individual ou R$87,90 a grande.

Na Casa Doce, comandada por Angela e Fabricio Tonon, as sugestões são os gelatos de Rapadura com Cachaça, de Biscoito Lótus e de Apfelstrudel, inspirados no Brasil, Bélgica e Alemanha, respectivamente. Todos por R$18,90, no copo pequeno ou R$23,00, no copo grande. E, inspirada na Itália, a Pizza Romana, por R$20,90.

O De Paulina, dos chefs Bruna Bertozzi e Lucas Arteaga, criou o prato Brasil x Argentina, uma dupla de empanadas nos sabores Choripan e Romeu e Julieta, por R$26,00; as Tiritas de Mila, iscas de milanesa bovina, que acompanha papas fritas finas e molho cremoso de chimichurri, um prato argentino por R$39,00; a Empanada de Choripan, também argentina, com linguiça da casa com mozarela argentina e chimichurri, por R$13,90; e a Empanada de Romeu e Julieta, o toque brasileiro da casa, por R$13,90.

No FÀ, o clássico brasileiro Pão de Alho, um pão artesanal feito na casa recheada de manteiga de alho e mussarela, por R$39,00, e uma Empanada Argentina de Carne com blend nobre, por R$15,00.

O Lima, comandado pelo chef Marco Espinoza, oferece o Ceviche Mexicano, de peixe branco, guacamole, leite de tigre e nachos, por R$52,00, e a Pipoca de Camarão, um prato brasileiro com camarões temperados ao molho anticuchera e crocantes com massa tempura, por R$72,00.

No Maré, do chef Thiago Paraíso,as criações são o Fried Rice com Camarões, prato inspirado na Coréia que traz arroz frito com camarões, cenoura, cebola, alho, gengibre, ovo, cebolinha, shoyu e gergelim tostado, por R$69,00; Moquequinha de Peixe com arroz e pirão do próprio caldo, um prato brasileiro por R$67,00, e a moquequinha de camarões, também brasileira, com arroz branco e pirão do própio caldo, por R$72,00.

O Marzuk, da chef Lícia Barreto, sugere o Warak Enab, prato inspirado no Catar, de folhas de uva recheadas com arroz, carne moída, manteiga clarificada, temperos e especiarias, por R$38,90; Arroz marroquino, um arroz com frango desfiado, carne moída, uva passa branca e preta, castanha de caju, nozes e especiarias, por R$44,90; Trio de Pastas, inspirado na Arábia Saudita, com homus (pasta de grão de bico), coalhada seca, quibe cru, pão sírio e torrada), por R$35,90; e o Kebab de Falafel, inspirado no Irã, com pão sírio, falafel (bolinhos de grão de bico), salada e molho de tahine, por R$38,90.

No Meu Galeto, comandado pelo chef Marco Espinoza, as opções são Galeto Assado na Brasa com sal, bem brasileiro, com pimenta, cominhos, laranja e alho, acompanhados de maionese da casa, chimichurri e pimenta da casa, por R$54,00; e Chicken’n Fries, um galeto crocante, a cara dos Estados Unidos, com batata frita, molho agridoce e maionese com ervas, por R$54,00.

O Naia Sushi, do chef Paulo Tarso, montou o Yakisoba de Carne, inspirado no Japão, por R$59,00, e o Hot Coalho, com salmão, cream cheese, queijo coalho e geleia de pimenta, um sushi abrasileirado por R$36,00.

O Pastel Mix, da chef Sheila Leão, oferece o clássico português: o Pastel de Bacalhau cremoso desfiado no azeite e requeijão, com azeitonas e purê de batatas, por R$39, e o Pastel de Mexidão, do jeito que o brasileiro gosta, uma mistura boa de carne, tomate fresco, azeitonas verdes, crispy de bacon e ovo mexido na hora, que acompanha vinagrete, por R$24,00.

Na Pató, comandada pela chef Duda Patriota, Cheesecake Brülée, inspirado na França, por R$22,00; Cheesecake de cajá, bem brasileiro, no estilo Nova Iorquina, com uma base crocante, feita artesanalmente com farinha de amêndoas e uma compota de cajá, também por R$22; e Pastel de Nata, um prato típico de Portugal por R$10,00.

No Strogonoff do Paulo Tarso, o picadinho de frango, que acompanha arroz, farofa e ovo Poché, é inspirado nos Estados Unidos e custa R$48,00; já o picadinho de filé mignon que possui os mesmos acompanhamentos, é inspirado no Brasil e custa R$58.

O Teta, comandado pelo chef Bobson Melo, se inspirou no que há de mais brasileiro e criou a Supercoxinha, uma coxa de frango coberta por massa crocante de galinhada, que acompanha creme de queijo mogiana e creme de pequi, por R$28; e a Linguiça 7 a 1, inspirada na Alemanha, uma linguiça artesanal puxada no molho de mostarda com cerveja, stracciatella de búfala, cebola agridoce, picles de maxixe, conserva de cajuzinho do cerrado e pão da casa, por R$71.

Na Ricco Burguer, da chef Renata Carvalho, as sugestões são o Ricco Churrasco, prato brasileiríssimo com brioche de alho e rapa de queijo, blend Ricco, vinagrete e farofa da Cida, por R$41,00; Ricco Kimchi, inspirado na Coréia, brioche, kimchi, burger de porco do Vale do Moura e maionese de siracha, por R$41; e o Ricco Açaí, mais uma opção brasileira, a partir de R$24.

No Superquadra, do chef Tonico Lichtsztejn, as opções são a Pipoca de Costela, prato brasileiro com deliciosos cubinhos de costela empanados, servidos com nosso aioli de sriracha (levemente picante), por R$29; e o Quiabo na Brasa com Piri Piri, inspirado no Senegal, que são quiabos tostados na parrilla, servidos com molho piri piri da casa, R$24.

A Tudo do Porco, dos chefs Pedro Nunes e Agner Matos, vem com dois pratos brasileiros: o Dadinho de Tapioca com Porco, por R$40 e o Dadinho de Porco, por R$35; além do Salsichão Alemão empanado ou grelhado, por R$40; e o Schnitzel, prato inspirado na Alemanha, um empanado de porco em duas farinhas, acompanhado de salada de batatas e limão, por R$35.

Fotos: Bruno Aguiar/Divulgação

Durante toda a Copa, o Mercado funcionará normalmente e transmitirá todos os jogos da TV Aberta para os clientes, exceto nos dias de jogos do Brasil, em que será necessário adquirir o ingresso para a Copa do Mané.

Nos dias de jogos da Seleção, o Mercado Vírgula se transforma em um espaço integrado à Arena BRB Nilson Nelson, conectados por um grande túnel, por onde os torcedores poderão transitar. Dentro da Arena 100% coberta, haverá a transmissão das partidas em um telão em LED de 150m² e uma média de três mil lugares para sentar; além de todas as operações gastronômicas no Mercado, comandadas por mais de 15 Chefs renomados. Após os jogos, shows de grandes artistas nacionais acontecem na Arena.

Na programação de shows nos dias de jogo do Brasil, Nattan se apresenta no dia 24 de novembro (Brasil x Sérvia); Xand Avião, no dia 28 de novembro (Brasil x Suíça); Léo Santana é atração do dia 02 de dezembro (Brasil x Camarões); nas Oitavas de Final, quem comanda a festa é o Dennis, no dia 05 de dezembro; e, na grande Final, dia 18 de dezembro, a atração é Mari Fernandez.

Seleções do Mané

Cardápio disponível todos os dias até 18 de dezembro

Mané Mercado

@manebrasilia