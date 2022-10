Restaurantes criam receitas para o Dia do Nordestino

Data é celebrada neste sábado (8/10)

Desde a sua construção até os dias atuais, Brasília acolheu diversas pessoas que vieram morar na capital federal. Na sua grande maioria, imigrantes da região Nordeste. Em 8 de outubro é celebrado o Dia do Nordestino, que é uma homenagem a Luiz Gonzaga, o eterno Rei do Baião, que faleceu nessa mesma data em 1989. E para comemorar, restaurantes da cidade apostam em pratos da culinária do lugar.

Na churrascaria Buffalo Bio (EPTG), a boa pedida do rodízio da casa é uma suculenta e saborosa carne de sol, preparada conforme manda a tradição. A opção pode ser saboreada com o buffet completo, que inclui diversas guarnições especiais, com preço a partir de R$ 84,90 (valor sujeito a alteração sem aviso prévio).

No Horta Cozinha Criativa (202 Sul) o destaque vai para a moqueca de robalo com Banana, disponível no menu Horta Week (R$ 54,90 – duas etapas | R$ 64,90 – três etapas), servido no almoço. O prato é preparado com filé de robalo ao molho de moqueca com banana, servido com arroz integral e farofi­nha verde especial da casa.

Para compartilhar, o restaurante serve carne de sol (R$ 64,90 para duas pessoas | R$ 119,90 para quatro pessoas): um delicioso baby beef Angus de sol com molho barbecue de acerola, acompanhado de quadradinhos de mandioca.