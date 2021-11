Comemorando 12 anos, o premiado restaurante Taypá, apresenta novidades em seu menu

O chef Marco Espinoza preparou várias novidades no menu para comemorar os 12 anos do restaurante Taypá

Um dos mais premiados restaurantes da capital celebra 12 anos e apresenta seu novo menu. O Taypá, localizado na QI 17 do Lago Sul, comandado pelo renomado e também premiado chef Marco Espinoza, traz novas criações e releituras de pratos que fizeram parte da história da casa. O endereço já se tornou tradicional na cidade e propõe a fusão da gastronomia andina ou novoandina com a cozinha contemporânea, utilizando elementos da cozinha brasileira.

Chef Marco Espinoza. Foto: Inove Aceleradora

Restaurante Taypá. Foto: Inove Aceleradora

A renovação do menu é algo constante na casa que também mantém algumas criações desde a sua inauguração, em 2010. Entre as novidades, Taquitos Pork (tacos de milho peruano, leitão, purê de feijão e saladinha de abacate), R$ 64,00; Ceviche do Sul (salmão, abacate, leite de tigre cremoso e mel de pimentas), R$ 76,70; Ceviche El Vegano (tofu, abacate e grão de bico crocante), R$ 64,00; Ceviche de Ostras (ceviche de ostras com leite de tigre e pimenta sriracha), R$ 76,70.

Ceviche de Ostras. Foto: Inove Aceleradora

Entre os Principais, destaque para De Taberna (fazzoletti com ragu de cordeiro e especiarias); R$ 76,00; Camaron Alho Preto (camarão na manteiga de alho preto, batata, creme de queijos, tomate ao forno e bombitas de queijo), R$ 132,00; Fideuá (de camarões e tinta de lula com aioli), R$ 128,00; Pato Asiático (pato, mel de gengibre, arroz ao curry e aspargos), R$ 92,00; Atún Taypá (atum crocante, salsa de ovas negras, risoni com shimeji e aspargos), R$ 98,00; Pulpo (polvo na brasa, textura de milho com fondue apimentado), R$ 129,00.

Fideuá. Foto: Inove Aceleradora

Pulpo. Foto: Inove Aceleradora

Para finalizar, duas novas criações se juntam às clássicas sobremesas, como Churros Morados, Suspiro Limeña e Crocante de Banana. São elas: Rocambole (rocambole de Baileys, sorvete de chocolate belga e calda de baileys), R$ 35,80, e Dulce Infancia (picolé e texturas de chocolate), R$ 32,80.

O chef peruano Marco Espinoza é um expoente da nova gastronomia no Brasil ao fundir a cozinha contemporânea com elementos, produtos, e temperos tipicamente peruanos com novas técnicas de preparo. Comanda o Taypá, em Brasília, eleito um dos cinco melhores peruanos do mundo pelo jornal Diario el Comercio, do Peru. Espinoza mudou-se de Lima para Buenos Aires aos 19 anos. Formou-se chef pelo I.A.G (Instituto Argentino de Gastronomia) e foi chef executivo da embaixada peruana na Argentina, de onde saiu para ficar à frente do restaurante Bardot, em Palermo. De lá seguiu para as principais cozinhas portenhas antes de fixar-se na capital brasileira para fundar o Taypá. Em 2013 fincou território no Rio de janeiro para estar também à frente do Lima Cocina Peruana (que em 2015 foi reconhecido pelo Guia Michelin Brasil com o mérito Bib Gourmand), nos bairros cariocas de Botafogo, Laranjeiras e Tijuca, além da unidade de Niterói. O chef comanda também o El Chaco Parrilla, com endereços em São Paulo e Rio de Janeiro; o Cantón, no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo; e o Sagrado Mar, também em Brasília, ao lado dos seus sócios no Taypá.

Com o título recebido pelo Taypá de ‘Melhor Restaurante Peruano no Brasil’ do governo do Peru, Espinoza recebeu uma medalha pelo seu talento e excelente trabalho realizado no restaurante. Foi eleito chef do ano pelo júri de Veja Brasília “Comer & Beber” em 2014 e pelo guia gastronômico Brasília Show Gastronomia 2016/2017. Também foi convidado para comandar a cozinha da Casa do Peru, nas Olímpiadas Rio 2016.

Serviço:

Taypá

QI 17, Comercial, Bloco G, lojas 208/210 – Fashion Park – Lago Sul

Fone: 61 3248.0403 / 3364.0403

Horário de funcionamento: De segunda à sexta para almoço (das 12hs às 15hs) e jantar (de 19hs a 00h). Aos sábados: almoço (das 12hs às 16hs) e jantar (das 19hs à 01h). Domingos: para almoço a partir das 12hs. Fechado par jantar.

Aceita cartões: Visa/Mastercard /Amex

Tem wi-fi e acessibilidade para deficientes

www.taypa.com.br – email: [email protected]