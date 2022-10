Restaurante promove Sushi Experience em celebração ao Dia Mundial do Sushi

Sushi Gourmet oferece peças únicas, criadas por um único chef e distribuídas em todas as três unidades da casa

A casa de comida japonesa Sushi Gourmet acaba de implantar o Sushi Experience, uma experiência gastronômica em menção ao Dia Mundial do Sushi, celebrado no dia 1º de novembro.

O restaurante oferece peças únicas, criadas por um único chef e distribuídas em todas as três unidades da casa. “Usamos a alta gastronomia no sushi. O mousse de limão siciliano e o vinagrete japonês, por exemplo, são autorais”, explica o sushiman, Tarin Mercadante. O uso da amora e a geleia de frutas vermelhas feitas pela casa são outras atrações do combo.

O combo da promoção custa R$ 155 e serve duas pessoas. A grande atração, afirma o chef, é o sushi explosivo, que explode na boca, uma novidade gastronômica criada pelo Sushi Gourmet.

Os pedidos podem ser feitos pelo whatsapp da loja e as quantidades são limitadas por dia. A ideia é fazer uma surpresa para cada cliente que adquirir o combo Sushi Experience.

A casa está aberta de domingo a quinta-feira, das 18h45 às 23h e sexta-feira e sábado até às 23h30, nas unidades do Guará e Samambaia. Na Asa Norte, o restaurante abre para o almoço, de segunda a quinta-feira, das 11h45 às 15h e sexta-feira e sábado, das 15h30.