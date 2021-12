Restaurante Olinda lança ceia nordestina para o Natal

As encomendas para a ceia de Natal podem ser feitas até o dia 22 deste mês

O Natal é uma das datas mais especiais do ano. A época, baseada na história cristã, também é lembrada por ser um momento de união entre familiares e amigos. A noite que antecede a celebração é marcada por um jantar recheado de quitutes. Para deixar a ceia de natal ainda mais saborosa, o Olinda Comida Nordestina preparou pratos, com toque afetivo, que vão te transportar para uma deliciosa viagem para o nordeste, sendo você de lá ou não. As opções estão disponíveis exclusivamente para encomendas feitas até o dia 22 de dezembro, às 23h, por meio do WhatsApp: (61) 99666-7913 ou no próprio restaurante.

Entre as sugestões de pratos principais, Porchetta recheada à pururuca (R$ 160/kg), Pernil assado lentamente (R$ 590 – aproximadamente 3kg) acompanhado de molho roti e dois potes de farofa e Bacalhau gratinado na nata (R$ 280/kg).

Outras deliciosas e tradicionais receitas são as aves, como o Chester (R$ 290) e o Peru assado lentamente (R$ 350 – aproximadamente 3 quilos). A casa oferece ainda Filé de sol com roti de rapadura (R$ 280/kg).

Já os acompanhamentos ficam por conta de Purê de batata doce (R$ 70/kg), Arroz de castanhas (R$ 70/kg), Farofa de torresmo (R$ 80/kg), Cuscuz com calabresa e bacon (R$ 80/kg), Farofa de cebola (R$ 60/kg), Salpicão com frango defumado (R$ 150/kg).







Para ter uma ceia natalina mais doce, a casa traz, ainda, saborosas sobremesas, como o Panetone recheado (R$ 70) disponível em três versões: brigadeiro, ninho ou ninho com Nutella; e a Torta na taça (R$ 120).

Olinda Comida Nordestina

Endereço: CNB 2 Lote 2, Loja 1 – Taguatinga

Telefone: (61) 3562-5177

Horário de funcionamento: segunda a sexta: 11h às 23h. Sábado e domingo: 11h às 16h.

Instagram: @olindacomidanordestina

As encomendas poderão ser feitas até o dia 22 de dezembro, às 23h, por meio do WhatsApp: (61) 99666-7913 ou no próprio restaurante.