Restaurante Japonês Haná em ritmo de Copa

Delícias com as cores da Seleção Brasileira compõem o buffet da casa

O japonês Haná, que fica na 408 sul, também já entrou no clima da Copa do Mundo. Nos dias de jogos do Brasil, os sushimen prepararam uma surpresa: uramakis temáticos em duas versões, de salmão e salmão com cream cheese, ambos feitos com arroz colorido em verde, amarelo e azul!

As delícias estarão dispostas no buffet e podem ser consumidas nas duas modalidades que a casa oferece: Buffet Light, peças expostas no buffet, contendo mais de 40 peças de sushis e 11 pratos quentes à vontade (R$89,90, todos os dias – almoço e jantar) e Rodízio Premium (R$107,90 no almoço de segunda a quinta e R$117,90 no almoço de sexta, sábado, domingo e jantar todos os dias). Aqui, além de todas as delícias dispostas no buffet, o comensal conta ainda com sashimis e carpaccios variados, robatas, temakis, grelhados e especiaizinhos do chef que vão até à mesa.

Para acompanhar, a boa pedida são os coquetéis e drinks. Destaque para o Orange Tanqueray (drink feito com Gim Tanqueray importada, água tônica, laranja amassada e gelo – R$29,90) e as Japarinhas (drinks com sakê nacional com frutas da estação – R$25,90). Quem não dispensa uma gelada, também pode contar com opções de cervejas, entre elas Budweiser (R$12); Heineken (R$12); Bohemia (R$12); Cerpa (R$14,90); Cerveja Preta (R$12); Corona (R$12); Stella Artois (R$12) e Cerveja sem Álcool (R$12).

Os amantes de um bom vinho podem degustar os novos rótulos que foram incorporados à carta: Miolo Seleção Rosé – Miolo Wine Group – Serra Gaúcha – RS – Brasil – R$95; Gretus Tempranillo – Gretus – Vino de España – Espanha – R$99; Sotonovillos Crianza – Sotonovillos Rioja – Espanha – R$149; Pedras Negras Branco – Adega de Palmela – Península de Setúbal – R$60 ou Faces Lidio Carraro Tinto 187- Lídio Carraro Encruzilhada R$45

Serviço – Haná Restaurante Japonês

Endereço: SCLS 408 Bloco B Loja 35 – Asa Sul

Telefone: 61 – 3244.9999

Horário de funcionamento presencial: Almoço: Segunda a

sexta-feira das 12h às 15h/ Sábados e domingos das 12h às 16h

Jantar: De domingo a quinta-feira das 18h30 às 23h/ Sexta e

sábado das 18h30 à 0h00

Instagram: @hanajapones

Facebook/restaurantehanabsb