Restaurante italiano promove festival de inverno

São duas propostas: menu degustação e pratos para compartilhar, servindo duas pessoas

O inverno chegou na capital federal e o friozinho combina bastante com um belo prato de massa bem quentinho e cremoso. Pensando nisso, o restaurante Don Romano lançou um festival de inverno mais do que especial para comemorar ainda os 35 anos da casa, seguindo até o dia 23 de setembro. São duas propostas: menu degustação e pratos para compartilhar, servindo duas pessoas. Afinal, não é todo dia que uma marca celebra três décadas e meia com tanto sucesso.

A primeira proposta do festival é um menu degustação para encantar os paladares mais exigentes. Composto por cinco etapas (individual – R$ 128,00/ para duas pessoas – R$ 236,00), o festival será uma oportunidade única para os amantes da alta gastronomia apreciarem os clássicos do Don Romano em uma experiência sensorial completa. O menu de degustação apresenta uma variedade de pratos cuidadosamente selecionados.

Para abrir o apetite, a entrada será uma deliciosa Focaccia de Parmesão, preparada com ingredientes frescos e selecionados. Em seguida, os clientes poderão desfrutar do prato principal, que será servido em três etapas. Entre as opções estão o Gnocchi a Boscaiola, Tortelloni Verde aos 4 Queijos e Ravioli ao Sugo, todos elaborados com maestria pela equipe do Don Romano. E, para finalizar a experiência gastronômica com chave de ouro, a sobremesa será uma irresistível Panna Cotta com Calda de Morango, que promete surpreender os paladares mais exigentes.

Além do menu de degustação, o Don Romano também oferecerá pratos especiais para duas pessoas, ideais para compartilhar momentos únicos em família ou entre amigos (são servidos dois pratos individuais). Entre as opções, destacam-se o Fettuccine Alfredo e Gamberi (R$ 165), que combina massa fresca da casa com creme reduzido no parmesão, manteiga, vinho branco e camarões suculentos. Outra opção é o Linguine Gamberi e Porro (R$ 165), um prato que combina camarões salteados, pesto de alho-poró e tomatinhos, resultando em uma explosão de sabores.

Os amantes de carne também têm uma opção especial: o Fettucine Alfredo e Manzo Tritado (R$165), que combina massa fresca da casa com creme reduzido no parmesão, manteiga, vinho branco e filé mignon picadinho.

Para os fãs de sabores mais tradicionais, o restaurante oferecerá o Gnocchi y Manzo (R$ 185), uma massa de batata na manteiga de sálvia servida com quatro escalopes de filé mignon no molho demi-glace. Já o Tortelloni Verde (R$115) é uma opção vegetariana, com massa de espinafre recheada com patê de ricota, nozes e passas.

O Festival de Inverno do Don Romano promete ser uma experiência gastronômica memorável, unindo a celebração dos 35 anos do restaurante com pratos cuidadosamente elaborados. Não perca a oportunidade de aproveitar essa celebração única e agende já sua visita ao Don Romano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Festival de Inverno 35 anos Don Romano

Data: Até 23 de setembro

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Telefones: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

Instagram: @donromanopizzaria