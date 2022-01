Restaurante em Londres serve cabeça de pato recheada e causa polêmica

Os chefes de cozinha falam sobre o prato e justificam a criação “muitas vezes essa parte do animal é descartada”.

O restaurante Westerns Laundry, que fica localizado em Londres, publicou em seu Instagram um prato diferenciado: cabeça de pato com pescoço recheado.

Confira a publicação:

Na legenda da foto, eles falaram os ingredientes presentes no recheio do pescoço, nabos e lentilhas. Além disso, o restaurante defende: “Gostamos de honrar a vida dos animais e cozinhamos usando todas as suas partes”.

Nos comentários feitos no post, um seguidor escreveu “Não, isso é demais”, e teve mais de 100 curtidas no comentário. A publicação também coloca o valor que custa o prato: 18 libras (cerca de 138 reais).

Segundo o The Sun, o prato de pato é a terceira refeição mais cara listada no menu do restaurante na última quinta-feira (6).